Céline Dion carrega contra Donald Trump per utilitzar en campanya la seva cançó de Titanic

Celine Dion carrega contra Donald Trump per utilitzar en campanya la seva cançó de Titanic

En plena carrera electoral per la presidència dels Estats Units, Donald Trump torna a ser al centre de la polèmica per utilitzar sense autorització una popular cançó en un dels seus mítings polítics. En aquesta ocasió ha estat Céline Dion qui ha carregat durament contra l'expresident i candidat republicà per ambientar un dels seus actes polítics amb l'icònic tema de Titanic, My Heart Will Go On.

Tot i que Trump ja va fer servir la cançó anteriorment en diversos dels seus esdeveniments de campanya, en aquesta ocasió ho va fer projectant un vídeo de l'artista interpretant-la, plantejant una sèrie de problemes legals que van més enllà de la mera reproducció del tema central de la pel·lícula de James Cameron.

El succés va passar divendres a la nit a Montana, el mateix dissabte Dion ja va publicar un comunicat en què es deslligava totalment del biaix polític del míting i va qüestionar l'elecció d'un tema concebut per a un film que, no cal oblidar, narrava una tràgica catàstrofe.

"Avui, l'equip de gestió de Celine Dion i el seu segell discogràfic, Sony Music Entertainment Canada Inc., van tenir coneixement de l'ús no autoritzat del vídeo, l'enregistrament, la interpretació musical i la imatge de Celine Dion cantant 'My Heart Will Go On ' en un míting de campanya de Donald Trump / JD Vance a Montana. De cap manera aquest ús està autoritzat i Celine Dion no aprova aquest o qualsevol altre ús similar... I de debò, aquesta cançó?", afirma el comunicat.

El controvertit expresident, que aspira a tornar a la Casa Blanca el novembre del 2024, no és nou en aquesta sèrie de plets per l'ús de certes cançons en esdeveniments polítics. Rockin' in the Free World de Neil Young, Losing My Religion de REM, We Will Rock You de Queen o I Won't Back Down de Tom Petty són diversos dels temes que l'han acompanyat en els seus actes, motivant les consegüents declaracions contràries dels autors. En el cas de The Rolling Stones, han portat aquesta acusació contra Trump fins als tribunals, per apropiar-se del seu You Cant't Always Get What You Want per acomiadar els seus mítings.

La cançó en qüestió, 'My Heart Will go On', escrita pel mort James Horner amb lletra de Will Jennings, va ser publicada per la cantant canadenca el 1997, al mateix temps que la pel·lícula de Cameron. Entre molts altres reconeixements, el tema va rebre el premi Oscar i el Globus d'Or a millor cançó original i quatre Grammy, entre els quals hi ha els premis a cançó i disc de l'any.

Després de diversos mesos desapareguda de l'esfera pública per la síndrome de Stiff Persons que pateix, l'artista canadenc va fer un triomfal retorn tancant la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de París el 26 de juliol passat amb una memorable actuació. L'artista va interpretar magistralment una versió de L'Hymne A L'Amour d'Édith Piaf sobre la Torre Eiffel, malgrat la incessant pluja que queia sobre la capital francesa.