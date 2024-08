La Justícia de Tailàndia destitueix el primer ministre per violar la Constitució

13 de setembre de 2023, Tailàndia, Bangkok: El primer ministre de Tailàndia, Srettha Thavisin, parla amb els mitjans durant la conferència de premsa posterior a la primera reunió oficial del gabinet del nou govern a la seu del govern. Foto: P

El Tribunal Constitucional de Tailàndia ha destituït aquest dimecres el primer ministre, Srettha Thavisin, després de dictaminar que va cometre una "greu violació ètica" i, per tant, va vulnerar la Constitució del país asiàtic a nomenar el passat mes de maig Pichit Chuenban ministre del Gabinet malgrat que va estar encarcelat en el passat.

La Justícia tailandesa ha declarat el primer ministre "culpable" i ha avalat la denuncia presentada per un grup d'exsenadors de l'antic govern militar. La situació, que aprofundeix encara més la crisi política que passa el país després de la prohibició del principal partit opositor Avançar, deixa en mans del Parlament l'elecció d'un nou primer ministre.

Així, la sentència --emesa amb cinc vots a favor i quatre en contra-- despulla Srettha del seu càrrec, per la qual cosa posa fi al seu mandat com a primer ministre de Tailàndia menys d'un any després que fos nomenat. El seu Gabinet també ha quedat destituït, segons informacions de la cadena de televisió pública tailandesa.

Els jutges consideren que Srettha va ser "deshonest" a l'hora de nomenar Pichit --que va treballar durant molts anys com a advocat de la coneguda família Shinawatra i va estar encarcelat el 2008 durant un breu període de temps-- per al càrrec.