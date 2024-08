Condemnada a 9 anys de presó per robar aletes de pollastre per valor d'1,3 milions d'euros

Aletes de pollastre - UNSPLASH

L'obsessió per les aletes de pollastre la va portar a la presó. Una treballadora d'una cafeteria d'Illinois (Estats Units) ha estat condemnada a presó després de robar aletes de pollastre per valor d'1,5 milions de dòlars (més d'1,3 milions d'euros) d'un menjador escolar.

El divendres 9 d'agost, l'exdirectora del Districte Escolar Harvey, Vera Liddell, es va declarar culpable del crim, segons WGN-TV, ABC i CBS.

Va ser acusada de robatori i d'operar una organització criminal, van informar els mitjans, i des de llavors ha estat sentenciada a nou anys de presó.

Liddell, de 68 anys, es va exercir anteriorment com a directora de serveis d'aliments del districte escolar de Chicago, tot i tenir múltiples fallides en el passat, segons CBS.

Segons ABC, els fiscals van dir que Liddell va fer comandes d'aletes de pollastre al principal proveïdor d'aliments del districte durant gairebé dos anys, a partir del juliol del 2020.

El robatori de Liddell va ser descobert després que el departament de serveis d'aliments del districte va excedir el pressupost anual en 300.000 dòlars a meitat d'any, va dir el mitjà.

Els registres judicials obtinguts per CBS indiquen que l?extreballadora escolar va ser acusat d?ordenar més d?11.000 caixes d?aletes de pollastre.

El menjar estava destinat a ser utilitzat com a menjar per portar a casa per als estudiants que estaven aprenent de forma remota durant la pandèmia de COVID-19, va informar WGN . Liddell havia treballat al districte escolar durant més d'una dècada, va dir el mitjà.

"El frau massiu va començar al punt àlgid de la pandèmia de COVID, en un moment en què als estudiants no se'ls permetia estar físicament presents a l'escola", va dir un fiscal durant una audiència de fiança, segons WGN-TV. "Encara que els nens estaven aprenent de forma remota, el districte escolar va seguir proporcionant menjar als estudiants perquè les seves famílies poguessin recollir-les".