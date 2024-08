Així era la xarxa d'espies russos a Espanya desmantellada

Putin està interessat a espiar al nostre país/ Foto Arxiu

José Manuel Albare es va anunciar després d'un Consell de Ministres el 5 d'abril del 2022 que el Govern d'Espanya havia adoptat l'acció diplomàtica contra Rússia, d'expulsar 27 persones que ja estaven adoptant altres països de l'OTAN i de la Unió Europea transcorregut alguna cosa més d'un mes des que les forces armades russes havien començat la invasió a gran escala d'Ucraïna, a finals de febrer d'aquell any.

Aquests moviments diplomàtics es van adoptar en coordinació amb altres països aliats, i en veure que només Lituània expulsava l'ambaixador rus, però no ho feien França, Alemanya i altres governs, Sánchez va optar per permetre a l'ambaixador de Rússia que estigués a Madrid.

Rússia va respondre expulsant 27 persones de l'Ambaixada d'Espanya a Moscou i del Consolat General d'Espanya a Sant Petersburg.

L'expulsió era una mesura diplomàtica, de motivació política, adoptada com a gest del Govern espanyol per secundar la resposta dels països de la Unió Europea i de l'OTAN davant la invasió russa d'Ucraïna.

Però el ministre Albares també la va justificar per ser els expulsats “diplomàtics russos i de personal de l'ambaixada de la Federació Russa a Espanya que representen una amenaça per als interessos de seguretat del nostre país”.

Era una fórmula eufemística, habitual en aquests casos, per acusar-los veladament de treballar per als serveis d'intel·ligència russos.

Els agents espanyols dedicats a la contraintel·ligència van saber amb antelació que es prepara l'expulsió, precisament perquè entre els que havien de ser enviats de tornada a Rússia hi havia alguns dels seus objectius: russos amb acreditació diplomàtica a Espanya que ells vigilaven per les seves activitats d'espionatge .

Tot i que l'expulsió responia a motivacions polítiques, de mesura de pressió diplomàtica per la invasió d'Ucraïna, el Govern va aprofitar per treure d'Espanya russos que es movien amb certa protecció per tenir acreditació diplomàtica, i que realment treballaven per als serveis d'intel·ligència de Rússia .

És a dir, que un nombre elevat del total de 27 expulsats havien estat identificats per la contraintel·ligència espanyola com a espies russos.

Una quinzena dels russos a Espanya identificats com a espies treballaven per al Servei d'Intel·ligència Exterior de Rússia, conegut per les sigles SVR, que corresponen a les inicials de la transliteració del rus a l'escriptura llatina.

Recentment, el setmanari alemany Der Spiegel va publicar uns documents, atribuïts a aquest servei, amb un suposat pla per llançar campanyes de desinformació a Alemanya i altres països d'Europa que generessin “por” entre la població amb motiu de la guerra d'Ucraïna.

L'altra meitat dels russos que els serveis espanyols identificats com a agents d'intel·ligència, de nou al voltant de quinze, estaven enquadrats al Directori Principal de l'Alt Estat Major de les Forces Armades de la Federació de Rússia.

Aquest servei d'intel·ligència militar és conegut per les sigles GRU, que corresponen a l'antiga denominació en rus d'aquesta agència durant l'etapa soviètica. Per aquest servei van passar espies tan notables com Richard Sorge, Ursula Kuczynski i Alexander Radó, protagonistes d'operacions d'intel·ligència a la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda.

Més enllà d'aquestes presumptes visites a Espanya d'agents d'alt rang del GRU a Espanya, el 2022 hi havia al nostre país una quinzena de membres d'aquest servei d'intel·ligència militar amb acreditació diplomàtica.