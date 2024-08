Lula cerca alternatives per a Veneçuela

El president del Brasil està preocupat pel futur de Veneçuela/ foto Arxiu

El president del Brasil en una entrevista recent, Luz Inácio Lula da Silva va reiterar la necessitat que les autoritats veneçolanes divulguin les actes dels comicis del 28 de juliol passat i va suggerir dues possibles sortides a la crisi: la formació d'un govern de coalició o la celebració de noves eleccions.

En la conversa amb Radio T, va dir que “fins ara” no se sap qui va guanyar a la cita electoral perquè no es van divulgar les actes i no s'ha pogut verificar el resultat de forma independent.

En aquest sentit, Lula va apuntar que està treballant amb Mèxic i Colòmbia per trobar solucions, i va suggerir dues idees: un govern de coalició que integri membres del chavisme i de l'oposició o la convocatòria de noves eleccions al país sud-americà.

“Maduro té sis mesos de mandat. Si té sentit comú, fins i tot podria convocar noves eleccions, creant un comitè electoral amb membres de l'oposició i observadors del món sencer”, va comentar el brasiler.

Sobre la relació amb Maduro, que en el passat era molt bona, Lula va apuntar que s'ha “deteriorat” com a conseqüència que “la situació política està deteriorada a Veneçuela”.