Moren almenys 11 palestins després de bombardejos d'Israel a diversos punts de Gaza

Un home palestí, caminant en un lloc bombardejat. Foto: Europa Press

Almenys 11 ciutadans palestins han mort i un nombre encara per determinar han resultat ferits durant la nit del divendres 16 al dissabte 17 d'agost a conseqüència de diversos bombardejos de l'Exèrcit israelià contra les ciutats d'Al-Zawaida, Gaza i Jan Yunis, a la Franja de Gaza, segons Wafa.

10 ciutadans de la ciutat palestina d'Al-Zawaida han perdut la vida i diversos han resultat ferits durant una incursió aèria de les tropes d'Israel que ha tingut com a objectiu diverses tendes de campanya de desplaçats situades a la zona. Testimonis locals han denunciat un total de tres atacs als voltants de l'entrada sud de l'enclavament.

Alhora, fonts mèdiques recollides per l'agència palestina de notícies han assenyalat que un civil gazatí ha mort i més han estat ferits després de l'impacte d'un atac aeri de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) sobre una casa situada al barri de Sheikh Radwan, a la ciutat de Gaza.

Al mateix lloc, s'ha identificat almenys un menor d'edat entre els ferits durant un bombardeig que ha afectat tendes de campanya de desplaçats properes.

Així mateix, diverses persones més han resultat ferides de diversa consideració en un altre atac de la mateixa naturalesa, perpetrat aquesta vegada contra un habitatge a la ciutat residencial de Hamad, a prop de l'Hospital Europeu, a l'est de la ciutat de Jan Yunis, segons el mateix mitjà.

Aquests atacs es produeixen després que l'Exèrcit d'Israel ordenés, el divendres 16, una nova evacuació forçada en una zona del centre-sud de Gaza, que fins ara havia estat declarada pels militars com a “segura” per a la població palestina.

Prèviament, el passat dijous 15, les FDI van donar ordre als residents de diversos barris de la ciutat de Jan Yunis de buscar refugi abans que comencin els atacs en represàlia als últims llançaments de projectils per part de Hamàs, que procedirien d'aquestes àrees.

Aquell mateix dia, el Ministeri de Sanitat de la Franja de Gaza, controlat per Hamàs, elevava per sobre de 40.000 la xifra provisional de persones mortes per l'ofensiva militar israeliana, iniciada el 7 d'octubre com a resposta als atemptats perpetrats per Hamàs. "Una fita nefasta per al món" que des de l'ONU han atribuït directament a les "recurrents" violacions de les lleis de la guerra per part d'Israel.