Els atacs d'Israel a Gaza ja han deixat més de 40.000 morts / Arxiu

L'últim balanç de l'ofensiva militar llançada per Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica ( Hamas) xifra i els palestins morts a 40.099 i els ferits a 92.609.

El Ministeri de Sanitat gazatí, controlat per Hamàs, ha denunciat en el balanç d'aquest diumenge la comissió, per part d'Israel, de dues noves matances que han deixat almenys 25 morts i 72 ferits des de dissabte.

El Ministeri, com ha fet altres vegades, ha indicat que "hi ha víctimes sota la runa ia les carreteres" , abans d'afegir que " els equips d'ambulàncies i de defensa civil no hi poden arribar" . Les autoritats gazatíes han assenyalat que al voltant de 10.000 persones estan desaparegudes, per la qual cosa el balanç de morts podria ser molt superior a l'anunciat oficialment.

Israel va provocar la seva ofensiva contra la Franja després dels atacs del 7 d'octubre, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats.

A aquests balanços de víctimes se sumen almenys 623 palestins morts a Cisjordània, inclosa Jerusalem Est, en operacions per part de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons des d'aquesta data. Entre ells hi ha 147 menors, nou dones i set persones grans.