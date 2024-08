Kamala Harris viu el seu primer gran moment a la Convenció Nacional Demòcrata

Harris, en una intervenció pública. Foto: Europa Press / Canva Pro

El Partit Demòcrata dels Estats Units comença aquest dilluns 19 d'agost a Chicago una gran Convenció Nacional enmig d'un ambient de renovació a la figura de la qual serà pràcticament "coronada" -- lamenten des del Partit Republicà -- sense cap oposició com la candidata a les eleccions a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, després de l'extraordinari gir que va començar fa menys d'un mes amb la retirada de l'actual mandatari, Joe Biden, de la carrera electoral.

Tot i que figures tan destacades del partit com l'expresident Barack Obama proposaven que la convenció d'Illinois representés un transparent exercici de primàries entre diversos candidats, la veritat és que Harris ha aconseguit demanar en temps rècord, dues setmanes aproximadament després de la retirada de Biden, el número delegats estatals necessari perquè la seva candidatura sigui pràcticament un fet consumat.

No només Biden va traslladar el suport a la seva vicepresidenta al cap de pocs minuts d'anunciar la seva retirada el 21 de juliol: el matrimoni Clinton també va enviar el seu suport a Harris abans que s'acabés el dia, mentre possibles rivals com el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, anunciaven poc després que no tenien la més mínima intenció de fer front a la número dos de l'Administració.

La celeritat amb què es va desenvolupar aquest procés ha facilitat relativament el doble objectiu que es va marcar en un primer moment la campanya de Harris: aconseguir identificar nítidament les propostes de la candidata després de tres anys a l'ombra de Biden i triar un acompanyant apropiat per a la nominació a la vicepresidència, que finalment ha recaigut al governador de Minnesota, Tim Walz.

Aquesta claredat s'ha traduït en un repunt a les enquestes contra el candidat republicà, l'expresident Donald Trump, que ha perdut en menys d'un mes els tres punts d'avantatge sobre Biden que li concedia la mitjana nacional de sondejos recollida per la pàgina RealClearPolitics, i ara és a 1,2 punts de distància de Harris, d'acord amb el mateix recopilatori (una situació aproximada d'empat tècnic i tot per decidir, atès el marge d'error existent +/-3 punts).

El Partit Republicà tampoc no ha perdut el temps a l'hora de denunciar l'esdeveniment de Chicago. El candidat de Trump a la Vicepresidència, JD Vance, va denunciar el mes passat l'absència d'oposició a Harris com "una amenaça per a la democràcia" després de recordar que la vicepresidenta no està recolzada per les primàries demòcrates de principis d'any (on Biden seguia sent candidat).

"Si un vol presentar-se a la Presidència, cal defensar la seva postura davant de l'electorat, com va fer el (ex)president Trump", va manifestar Vance durant un míting a la seva ciutat natal de Middletown, a Ohio.