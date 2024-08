Israel accepta la proposta dels EUA per a un alto el foc a Gaza

Tel Aviv: El ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant (centre), i el cap de l'Estat Major de les Forces de Defensa d'Israel, el tinent general Herzi Halevi, es reuneixen amb el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken ( esq.), a la

El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ha anunciat aquest dilluns des d'Israel que el Govern israelià ha donat la seva aprovació a l'última proposta revisada presentada pels Estats Units per a un acord d'alto el foc i l'alliberament d'ostatges, i per això ha instat al Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) a fer el mateix i tancar el pacte.

El responsable diplomàtic nord-americà ha destacat després de tres hores de reunió amb Netanyahu que ha mantingut "una reunió molt constructiva" en què aquest "m'ha confirmat que Israel accepta la proposta" plantejada pels Estats Units a Doha la setmana passada "per intentar superar les diferències entre les parts".

Blinken ha emplaçat així Hamàs a acceptar la iniciativa. "Ara depèn de Hamàs fer el mateix", ha subratllat en roda de premsa des de Tel Aviv, segons recull el diari 'The Times of Israel'.

A més, ha destacat que ha viatjat a la zona "per creuar la línia de meta" en els intents per aconseguir un alto el foc i ha posat en valor que la proposta d'alto el foc "també reflecteix les necessitats de seguretat d'Israel", mentre per als gazaties "els alleujarà el patiment diari i la seva necessitat d'aliment, refugi i mantenir-se fora de perill".

Un cop acceptada la proposta, les parts hauran de "ajuntar-se i completar el procés d'aconseguir un clar acord sobre com aplicar els compromisos adquirits". "El següent pas important és que Hamàs digui sí", ha reiterat, "i llavors, els propers dies, els experts negociadors treballaran en un acord clar per aplicar la proposta".

"Són qüestions complexes encara. Serà necessari que els líders prenguin decisions difícils", ha advertit Blinken, que ha ressaltat que els Estats Units s'han implicat "per aconseguir-ho, per aconseguir-ho ara".

El responsable nord-americà ha esmentat novament la necessitat d'"evitar que el conflicte s'estengui, que no hi hagi una escalada, que puguem desactivar alguns dels punts de pressió que hi ha a la regió i després obrir perspectives per construir una pau més duradora i seguretat per a tots al Pròxim Orient".

Blinken ha defensat a més l'enviament de forces militars nord-americanes afegits a la zona "no per provocar una agressió, sinó com a dissuasió, per assegurar-nos que no passa" i "també per deixar clar que si passa, estem totalment disposats a defensar Israel"