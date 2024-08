Trump afirma que reconeixerà una derrota si els demòcrates "no fan trampes a les eleccions"

"Crec que si perdo, aquest país entrarà en una espiral sense precedents" - EP

L'expresident dels Estats Units i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, ha assegurat que reconeixerà una hipotètica derrota a les properes eleccions de novembre sempre que els seus rivals no facin "trampes" i imposin noves normes i regulacions "que no tenen poder" d'aplicar".

"Crec que si perdo, aquest país entrarà en una espiral sense precedents, com mai abans s'ha vist, com el 1929, però si perdo, i si són lliures i justes, és clar que acceptaré els resultats", ha dit en una entrevista per a CBS.

"Significa que no fan trampes, que no descarten paperetes, que no imposen noves normes i regulacions", ha apuntat Trump, que ha tornat a lliscar que hauria estat víctima de frau electoral el 2020. "S'han fet coses durant els últims quatre anys que en faran unes eleccions lliures i justes", ha dit.

"Si veig que hem tingut unes eleccions justes i lliures (...) Mai no veuran ningú més honorable que jo", ha assegurat el candidat republicà, que no ha escatimat novament en desqualificacions cap al seu oponent, la vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris.

"El nostre país necessita una persona molt intel·ligent, i no crec que ella ho sigui. No ho considero un insult, és un fet", ha dit de Harris, referint-se a un suposat "historial de bogeria" per justificar aquest tipus de diatribes. "He de fer el que calgui per guanyar", ha reconegut.

D'altra banda, ha assegurat que farà públics els informes i exàmens mèdics a què ha estat sotmès després de l'intent d'assassinat que va patir fa un mes per demostrar que no pateix estrès posttraumàtic o cap altre tipus de seqüeles.

"Tot va sortir bé. Un dels metges va dir, 'mai havia vist una cosa així'. No, no tinc cap problema. Jo aniria un pas més enllà, crec que tot aquell que es presenti a la presidència, ja en tingui 75, 65 o 45 anys, s'hauria de fer una prova cognitiva”, ha suggerit.

No hi haurà debat a Fox News

D'altra banda, l'expresident s'ha manifestat al seu perfil de Truth Social, la seva pròpia xarxa social, on ha lamentat que "la camarada Kamala Harris" --terme amb què tracta de vincular-la a posicions d'extrema esquerra-- els ha informat que no participarà al debat presidencial de Fox News previst per a començaments de setembre.

Trump va anunciar a començaments de mes que havia acordat amb la cadena de televisió esmentada celebrar un debat presidencial el 4 de setembre que ve amb Harris "amb unes regles similars" a les de l'anterior cara a cara amb l'actual president, Joe Biden, abans de retirada de la carrera electoral i en un plató amb públic.

Tot i això, segons Trump, l'equip de campanya de Harris ha informat que no acudirà al debat a Fox. "No em sorprèn aquest fet perquè crec que ella sap que, en el millor dels 20