Robles lamenta que Occident s'hagi oblidat de l'Afganistan després de l'arribada al poder dels talibans

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expressat aquest dimecres que "el món occidental i Europa s'han oblidat de l'Afganistan" tres anys després que els talibans recuperessin el poder al país asiàtic i que és un fet que posa en relleu quan assisteix a reunions de l'OTAN i de la UE.

Així ho ha manifestat Robles durant una visita a la Base Aèria de Saragossa, en concret a l'Esquadró de Suport al Desplegament Aeri (EADA) ia l'Ala 31, amb motiu del tercer aniversari de l'evacuació del personal civil en aquest país asiàtic després del retorn dels talibans al poder --Operació Neo-Kabul--, que es va dur a terme entre el 17 i el 28 d'agost del 2021.

En aquest sentit, ha assegurat que té un "sabor agredolç" després de deixar el territori afganès on van morir molts militars espanyols i d'altres estats perquè fos "un país en pau" i on ara s'obliga les dones "a casar-se" amb 12 anys" o les nenes no poden anar a escola.

En tot cas, la ministra ha volgut recordar la tasca de manteniment de la pau desenvolupada per les Forces Armades a l'Afganistan i agrair a l'Ala 31 i l'EADA la seva tasca a l'evacuació de civils des de Kabul, en què van aconseguir salvar la vida el 1.901 afganesos.

Una operació complicada i arriscada

"És una cosa que no podrem oblidar mai", ha dit, i ha remarcat que va ser una operació "complicada" i "arriscada" per salvar persones que no coneixien posant en risc la seva pròpia vida.

De fet, la ministra ha recordat que, poques hores després que s'enlairés l'últim avió des de la capital afganesa, 13 marines nord-americans van morir en un atemptat terrorista.

Ha destacat la convivència entre militars i civils als avions i la "professionalitat, eficàcia, risc, generositat" que fa que l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai "sigui tan gran", també demostrada en una operació similar al Sudan o al llançament de més de 22 tones d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza el mes de març passat.

Per aquest motiu, Robles ha confessat que "la foto més gran" que té al despatx és de l'EADA i de l'Ala 31, i ha afegit que, de tant en tant, pot parlar amb algunes d'aquestes persones evacuades i ha pogut comprovar com, tres anys després, alguns nens refugiats ja han après l'idioma i avui vesteixen samarretes del Reial Madrid o el Barcelona, o com una altra refugiada ha acabat una Formació Professional a l'àrea de la salut. "Que hagin salvat la vida els ho deuen a vostès", ha postil·lat.

Abans, els responsables de les dues unitats han explicat a la ministra com es va preparar i desenvolupar l'Operació Neo-Kabul en un context de seguretat física inestable i de seguretat aèria que "deixava molt a desitjar", ha indicat el cap de l'Ala 31, el coronel José Ramón García Paniagua

17 vols i 1.901 refugiats evacuats

En total, van ser deu dies, alguns d'ells fins i tot amb dos vols diaris, en què van evacuar 1.901 persones cap a un pont aeri als Emirats Àrabs Units per traslladar-lo a Espanya.

Es van desplegar un total de 50 persones i es van fer 217 hores de vol perquè, com ha afirmat el coronel, la seva "obsessió" era "treure més gent".

A l'operació va participar un contingent de 171 militars, dels quals 142 pertanyien a l'Exèrcit de l'Aire, 50 de l'ALA 31, que és la unitat de transport aeri estratègic i tàctic, i 60 de l'EADA, la missió de la qual és recolzar en la defensa, desplegament i manteniment de les unitats aèries projectades.

El coronel ha explicat que no sabien quants dies s'allargaria l'operació i que les tripulacions cada vegada estaven més cansades, amb jornades de fins a 8 hores de vol, per la qual cosa van haver d'introduir un tercer pilot.

Els aprenentatges trets de l'Operació Neo-Kabul els han aplicat en altres missions i, a més, va servir com a posada de llarg dels nous avions A-400, que van demostrar ser "molt capaços" i "amb grans possibilitats".

Per part seva, el cap d'esquadró de l'EADA, Humberto Briones, ha destacat, entre les capacitats de la unitat, les de defensa aèria de míssils, contra drons, que s'està desenvolupant, o contra explosius improvisats que poden tenir càrrega radiològica o química.

L'EADA ha fet 30 anys el 2024

L'EADA, que acaba de fer 30 anys, és una unitat amb paracaigudistes, amb un elevat grau de disponibilitat i de desplegament immediat.

Han participat també en la desinfecció de més de la meitat de les residències aragoneses durant la crisi sanitària de la covid-19, a la cimera de l'OTAN de Madrid el 2022, a la cimera de la UE a Granada el 2023, en la confecció de les càrregues d'ajuda humanitària a Gaza i, actualment, exerceixen tasques de seguretat als Jocs Olímpics i Paralímpics de París.

La ministra Robles ha participat prèviament en un acte d'homenatge als 62 militars espanyols que van perdre la vida a l'accident aeri de l'avió Iak 42, que els traslladava de tornada des de l'Afganistan.