Ucraïna llança un atac amb drons contra Moscou

Moscou - Pexels

Les defenses aèries russes han enderrocat aquesta matinada almenys onze drons als afores de Moscou, i les autoritats russes han denunciat com "un dels intents més grans" d'atacar la capital, com a part d'una ofensiva ucraïnesa que s'ha saldat amb una trentena més d'aquests vehicles no tripulats destruïts.

El Ministeri de Defensa ha assegurat que almenys 45 drons han estat destruïts de llarg a llarg del país durant la nit passada. "Un altre intent del règim de Kíev de perpetrar un atac terrorista amb l'ús de vehicles aeris no tripulats contra instal·lacions al territori de Rússia", apunta el comunicat.

A més dels onze a Moscou ja esmentats, la resta han estat enderrocats a prop de la frontera amb Ucraïna. Així, han estat aconseguits 23 a Briansk; sis a Bèlgorod; tres a Kaluga i dos a Kursk, escenari aquestes darreres setmanes d'una contraofensiva ucraïnesa sense precedents des de l'inici de la guerra.

L'alcalde de Moscou, Sergei Sobianin, ha qualificat el que ha passat aquesta nit a la capital com "un dels intents més grans" d'atacar la ciutat amb drons que es recorda. A través del seu canal a Telegram ha informat que malgrat tot, "no hi ha hagut danys ni víctimes al lloc on van caure la runa".

Sobianin ha esmentat que alguns d'aquests drons han estat enderrocats a la ciutat de Podolsk, que es troba a menys de 40 quilòmetres al sud de la capital ia la regió homònima, Moscou.

Les autoritats ucraïneses, per la seva banda, han comunicat aquesta mateixa matinada una alerta aèria als afores de la capital: "Als accessos a Kíev, la defensa aèria està funcionant. Quedin-se als refugis", ha demanat el cap de l'Administració Militar de la Ciutat de Kíev, Serhi Popko.