Trump vaticina l'inici de la Tercera Guerra Mundial si Harris guanya les eleccions

Trump, en un acte de la precampanya. Foto: Europa Press

L' expresident dels Estats Units i candidat del Partit Republicà, Donald Trump , va reprendre la seva campanya amb un esdeveniment a l'aire lliure, el primer des de l'atac que va patir el 13 de juliol a Pennsilvània.

Durant el seu discurs a Carolina del Nord, amb el seu company de fórmula James David Vance, Trump va carregar contra el seu oponent, la vicepresidenta Kamala Harris, advertint que si els demòcrates guanyen, milions de llocs de treball "desapareixeran de la nit al dia".

"Els estalvis de tota la vida s'esfumaran del tot", ha afegit, i ha afirmat que si "la camarada Kamala" guanya al novembre, "la Tercera Guerra Mundial està pràcticament garantida ". També va reiterar que Harris és "la persona d'esquerra més radical" que no hagi competit mai per la Casa Blanca .

Trump va insistir que Harris defensa "fronteres obertes" i va predir que, si fos presidenta en quatre anys, hi hauria entre "60 i 70 milions" de migrants arribats de tot el món. Va emfatitzar les seves promeses de polítiques antimigratòries, un pilar clau de la campanya.

Així mateix, Trump ha declarat que, si torna a la Casa Blanca, "Estats Units tornarà a ser fort" i "gran". Fins i tot va presumir que podria evitar una guerra amb una simple trucada telefònica.

Clinton critica l'edat de Trump

Pel que fa a la nova jornada de la Convenció Nacional Demòcrata , el candidat a vicepresident Tim Walz i Bill Clinton van ser els grans noms que van comparèixer a Chicago.

Clinton va apuntar que "fa dos dies vaig fer 78 anys. Sóc l'home més vell de la meva família des de fa quatre generacions. I l'única superioritat personal que vull fer valer és que segueixo sent més jove que Donald Trump".

Per contra, ha sostingut que la decisió de Biden de retirar-se de la carrera per la reelecció en realçarà el llegat, reconeixent que no és una decisió fàcil per a un polític. "És un marcat contrast amb el que passa a l'altre partit. Per això, vull agrair-li el seu coratge, compassió, classe, servei, sacrifici", ha afegit.