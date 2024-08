Primer bany de masses de l'Entrenador Walz a la Convenció Demòcrata dels EUA

El governador Tim Walz (demòcrata de Minnesota), candidat del Partit Demòcrata de 2024 a la vicepresidència dels Estats Units, dóna el seu discurs d'acceptació de la nominació demòcrata a la vicepresidència a la Convenció Nacional Demòcrata de

El governador de Minnesota Tim Walz ha acceptat formalment aquest dimecres a la Convenció Nacional Demòcrata la nominació a vicepresident del partit per a les eleccions presidencials dels Estats Units que se celebraran el 5 de novembre.

"Gràcies, en primer lloc, a la vicepresidenta, (Kamala) Harris. Gràcies per dipositar la vostra confiança en mi i per convidar-me a ser part d'aquesta increïble campanya. I gràcies al president, Joe Biden, per quatre anys de lideratge sòlid i històric . És l'honor de la meva vida acceptar la vostra nominació per a vicepresident dels EUA", ha declarat.

Durant el seu discurs, davant d'una multitud de cartells vermells en què es llegia 'Entrenador Walz', ha fet una introducció de la seva vida i s'ha donat suport a la seva carrera com a entrenador en una escola secundària per argumentar que els demòcrates tenen "l'equip adequat per guanyar en els propers comicis.

Després de presentar-se, ha criticat que els republicans usen la paraula llibertat per "envair" la consulta mèdica, referint-se als drets reproductius, perquè les empreses puguin contaminar l'aire i l'aigua, i els bancs s'aprofitin dels clients. "Però quan els demòcrates parlem de llibertat, ens referim a aconseguir una vida millor per a tu i els qui estimes, per prendre les teves pròpies decisions en matèria d'atenció mèdica i per anar a escola sense que temin que els matin a trets.

"D'això es tracta tot això. La responsabilitat que tenim amb els nostres fills, amb els altres i amb el futur que estem construint junts, en què tots són lliures de construir el tipus de vida que volen. I sabem que si aquests tipus tornen a la Casa Blanca començaran a augmentar els costos per a la classe mitjana, derogaran la llei d'atenció mèdica, esbudellaran la Seguretat Socail i prohibiran l'avortament a tot el país", ha assenyalat.

Walz ha assenyalat que “és una agenda que ningú ha demanat i és la més extrema”. "És perillosa", ha afegit, sostenint que no és ell qui ho diu sinó "la pròpia gent de Trump" que va treballar amb ell durant la seva estada a la Casa Blanca. "Ens estan advertint que els propers quatre anys seran molt pitjors", ha afirmat, després que diversos republicans hagin passat per la convenció demòcrata per demostrar el rebuig al magnat.

"Els líders no passen tot el dia insultant la gent i culpant els altres. Els líders fan la feina. Així que no sé vostès, però jo estic llest per girar full amb aquests tipus. No farem marxa enrere! Tenim alguna cosa! millor que oferir al poble nord-americà", ha afegit.

Després d'utilitzar el seu temps per criticar Trump, ha mostrat el seu suport a Harris qui, "des del primer dia com a fiscal" fins ara com a vicepresidenta "ha lluitat del costat del poble nord-americà": "Ha fet front als depredadors i estafadors. Ha fet caure les bandes transnacionals i s'ha enfrontat als poderosos interessos corporatius.

No ha dubtat mai a estendre ponts si això significava millorar les nostres vides", ha asseverat. "Tenim l'oportunitat de convertir Kamala Harris en la propera presidenta dels EUA (...) Així és com passarem la pàgina de Donald Trump. (...) Així és com lluitarem. I com diu la propera presidenta dels EUA: quan lluitem, guanyem”, ha conclòs el governador de Minnesota.