Trobat en una mina de Botswana el segon diamant més gran de tota la història, amb 2.492 kilates

La companyia minera canadenca Lucara Diamond ha anunciat la troballa d'un diamant "excepcional" de 2.492 quirats a la seva mina de Karowe, a Botswana, fet que converteix la pedra en la més gran recuperada des del diamant Cullinan de 3.106 quirats, trobat a Sud-àfrica a 1905 i tallat en diferents peces separades, diverses de les quals formen part de les joies de la Corona Britànica.

La recuperació de la pedra, "un dels diamants en brut més grans mai desenterrats", va ser possible gràcies a l'ús de tecnologia de transmissió de raigs X per part de la companyia canadenca, utilitzada des del 2017 per Lucara per identificar i preservar diamants grans i alt valor.

En aquest sentit, Lucara Diamonds ha destacat que la troballa subratlla la reputació de Karowe com un actiu de classe mundial, recordant que aquesta última recuperació se suma a altres a la mina de Botswana, incloent el diamant Sewelô de 1.758 quirats i el Lesedi La Rona de 1.109 quirats.

"La capacitat de recuperar intacta una pedra tan gran i d'alta qualitat demostra l'eficàcia del nostre enfocament de recuperació de diamants i el nostre compromís de maximitzar el valor per als nostres accionistes i parts interessades", ha afirmat William Lamb, president i conseller delegat de Lucara .

Tot i la que minera canadenca ha evitat oferir una estimació del valor de la pedra, fonts pròximes a Lucara han indicat a 'Financial Times' que el diamant podria valer més de 40 milions de dòlars (36 milions d'euros).

Les accions de Lucara Diamonds, que van arribar a escalar fins a més d'un 90% a l'obertura de la Borsa de Toronto, encara que a mesura que avançava la sessió reduïen la pujada al voltant del 40%.