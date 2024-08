Les dones afganeses queden sense veu: els talibans han prohibit que parlin en públic

Dones a Afganistan - EP

El Govern talibà de l'Afganistan estan prenent mesures contra el so de les veus de les dones en públic, sota un conjunt nou i estricte de lleis sobre el vici i la virtut sota el règim islamista.

La nova legislació va ser publicada dimecres després de ser aprovada pel líder suprem Hibatullah Akhundzada, va dir un portaveu del govern, i cobreixen aspectes de la vida quotidiana com el transport públic, la música, l'afaitat i les celebracions.

A la nova norma, l'article 13 es refereix a les dones: diu que és obligatori que es cobreixin el seu cos en públic en tot moment. Asseguren que cobrir-se la cara és essencial per evitar la temptació i temptar els altres. La roba no ha de ser fina, ajustada ni curta, segons recull CNN.

Les dones també tenen l'obligació de cobrir-se davant homes i dones no musulmans per evitar ser corrompudes.

Però el que més crida l'atenció d'aquest nou gir integrista dels talibans és que la llei considera la veu d'una dona com una cosa íntima i, per tant, no s'ha d'escoltar cantant, recitant o llegint en veu alta en públic.

També han prohibit que les dones mirin homes amb qui no tenen parentiu de sang o matrimoni i viceversa.

"Inshallah els assegurem que aquesta llei islàmica serà de gran ajuda en la promoció de la virtut i l'eliminació del vici", va dir dijous el portaveu del ministeri, Maulvi Abdul Ghafar Farooq, sobre les noves lleis.