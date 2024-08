Kamala Harris es converteix oficialment en la candidata demòcrata a la Casa Blanca

Kamala Harris - EP

La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, ha acceptat oficialment aquest dijous la nominació del Partit Demòcrata com a candidata a la Casa Blanca, convertint-se així en la primera dona afroamericana i la primera persona d'ascendència asiàtica a aspirar a la Presidència nord-americana, i ha promès "ser la presidenta de tots els nord-americans".

"En nom del poble, en nom de tots els nord-americans, independentment de la seva raça, gènere o de l'idioma que parli la seva àvia, i de tots els que mai han emprès el seu propi i incert viatge, en nom dels nord-americans com la gent amb què vaig créixer, que treballa dur, persegueix els seus somnis i es cuida mútuament, en nom de tots aquells, la història dels quals només podria escriure's a la nació més gran de la Terra, accepto la seva candidatura a la Presidència dels Estats Units", ha declarat .

En aquest sentit, l'aspirant presidencial ha sostingut que durant “tota” la seva carrera “només” ha tingut “un únic client: la gent”. "Amb aquestes eleccions, el nostre país té una oportunitat preciosa i fugaç de deixar enrere el cinisme i les batalles divisives del passat, una oportunitat de traçar un nou camí cap endavant. No com a membres d'un partit, sinó com a nord-americans", ha manifestat.

"Confieu sempre en mi per posar el país per sobre del partit i d'un mateix, per mantenir sagrats els principis fonamentals dels Estats Units, des de l'Estat de Dret, passant per unes eleccions lliures i justes, fins a l'exercici pacífic del poder. Seré un president que ens uneixi al voltant de les nostres més altes aspiracions", va indicar.

Així, ha assegurat que serà una mandatària "que lideri i escolti, que sigui realista, pràctica i tingui sentit comú, i que lluiti sempre pel poble nord-americà". "Des dels tribunals fins a la Casa Blanca, aquesta ha estat la feina de la meva vida", ha assegurat, afegint que com a fiscal es va enfrontar "als grans bancs" i els càrtels que trafiquen i "posen en risc" la seguretat, i " va defensar" a veterans, estudiants i treballadors.

"Aquestes batalles no van ser fàcils, com tampoc ho van ser les eleccions que em van col·locar en aquests càrrecs. Ens van subestimar pràcticament en tot moment. Però mai ens vam rendir, perquè sempre val la pena lluitar pel futur. Aquesta és la lluita en què estem immersos ara (...) Aquestes eleccions no només són les més importants de les nostres vides, sinó una de les més importants de la vida del nostre país", va asseverar.

Compara la seva candidatura amb la dels republicans

Després de defensar la seva idoneïtat per al càrrec, es va referir al seu rival, l'expresident i candidat presidencial del Partit Republicà Donald Trump, a qui va considerar un "home poc seriós", però va alertar que "les conseqüències de tornar-ho a posar a la Casa Blanca són extremadament serioses”. "Tingueu en compte no només el caos durant la seva Administració, sinó també la gravetat que ha succeït en les últimes eleccions", ha expressat en referència a l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021.

"Trump va intentar tirar per la borda els seus vots. Quan va fracassar, va enviar una torba armada al Capitoli, on van agredir agents de l'ordre. Quan els polítics del seu propi partit li van pregar que desconvoqués la torba i enviés ajuda, va fer el contrari. les flames d'una sèrie de delictes diferents", va recordar abans d'enumerar els delictes pels quals el magnat està sent jutjat.

Així, ha demanat tenir en compte "el que intenta fer" si les urnes li donen "el poder de nou", donat els seus "intents explícits per alliberar extremistes violents que van assaltar els agents, d'empresonar periodistes i opositors". "Només imagineu Trump sense baranes, i com utilitzaria els immensos poders de la Presidència no per millorar la teva vida, no per reforçar la nostra seguretat nacional, sinó per servir l'únic client que ha tingut, ell mateix", ha declarat.

En matèria de política exterior, ha assegurat el seu suport a Ucraïna ia Israel, asseverant que "és el moment" d'assolir un acord d'alto el foc que inclogui l'alliberament dels ostatges, mentre que ha reiterat el suport al "dret d'Israel de defensar-se" perquè els israelians "no s'han d'enfrontar a l'horror que l'organització terrorista Hamàs va causar el 7 d'octubre". "Però el que ha passat a Gaza els últims deu mesos és devastador. S'han perdut massa vides", ha dit. "El nivell de patiment és punyent", ha afegit.

A més, ha sostingut que "mai" dubtarà a "prendre qualsevol acció que sigui necessària per defensar" els Estats Units de l'Iran i "als terroristes recolzats per l'Iran", en referència a les milícies proiranianes, que "estan encoratjant Trump "perquè" saben que és fàcil de manipular amb afalacs i favors”. "Saben que Trump no farà responsables els autòcrates perquè ell mateix vol ser un autòcrata", ha resolt.

Harris, que va fer una presentació de la seva vida remarcant l'origen dels seus pares i el seu passat com a part de la classe mitjana, va mostrar el seu agraïment al president, Joe Biden, que després de les pressions per la seva edat avançada va abandonar la carrera presidencial. "Quan penso en el camí que hem recorregut junts, Joe, m'envaeix la gratitud. La teva trajectòria és extraordinària, com demostrarà la història. El teu caràcter és inspirador", va expressar.

El discurs de Harris ha posat el tancament a una Convenció Nacional Demòcrata en què han participat els tres últims presidents demòcrates del país: Joe Biden, Barack Obama (2009-2017) i Bill Clinton (1993-2001). També ha comptat amb les intervencions de l'excandidata presidencial Hillary Clinton i l'exprimera dama Michelle Obama, així com la presentadora Oprah Winfrey.