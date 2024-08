Mor una jove espanyola de 20 anys per un corriment de terra a Madeira

Imatge de Madeira - EP

Una jove espanyola de 20 anys ha mort i dos membres més de la seva família han resultat ferits lleus com a conseqüència d'un corriment de terra que els ha sorprès aquest divendres quan feien senderisme a l'illa portuguesa de Madeira, segons autoritats locals.

Els fets han tingut lloc cap a les 13.00, ha informat en un comunicat el Servei Regional de Protecció Civil. Les tres persones feien una ruta cap a una cascada situada als voltants de la localitat de Faial quan es va produir el despreniment.

Protecció Civil ha indicat que no es tracta d´un sender classificat per l´Institut de Silvicultura i Conservació de la Naturalesa, mentre que un portaveu dels Bombers ha confirmat a la cadena RTP que no és una ruta especialment recomanada, però que s´ha fet popular per les publicacions en xarxes socials i és freqüentada per turistes.

Fonts citades pel diari lusità 'Publico' han identificat les víctimes com a membres d'una mateixa família --pare, mare i filla--. Els dos supervivents han estat traslladats a un centre de salut per rebre una primera ajuda psicològica.

El Consolat General espanyol a Lisboa ja està al corrent del cas i el cònsol honorari a Madeira s'ha posat en contacte amb els supervivents, als quals fonts diplomàtiques consultades per Europa Press identifiquen també com a "familiars" de la víctima mortal, per oferir-los assistència .

El succés no té relació amb l'onada d'incendis que aquests dies ha afectat l'arxipèlag i que ha motivat l'enviament de dos avions amfibi des d'Espanya, dins del marc d'ajuda impulsat per la Unió Europea per a aquest tipus de desastres.