Caçadors suecs maten més de 150 óssos marrons els primers dies del sacrifici anual

Un ós a Suècia - UNSPLASH

Més de 150 óssos marrons han estat assassinats els primers dies de la caça anual d'óssos a Suècia, mentre augmenta la controvèrsia sobre el que els conservacionistes han anomenat "massacre pura", segons publica The Guardian.

El govern suec va emetre 486 llicències per caçar óssos a la cacera d'aquest any, cosa que equival a aproximadament el 20% de la població restant d'óssos marrons. Això segueix una matança rècord de 722 óssos l'any passat. Dijous a la tarda, el segon dia de caça, ja s'havien matat 152 óssos, segons l'Agència de Protecció Ambiental de Suècia.

La caça s'ha convertit en focus d'una controvèrsia creixent i aquest any la policia va acompanyar els caçadors per primera vegada en previsió de les protestes locals.

Magnus Orrebrant, president de l'Associació Sueca de Carnívors, un grup de defensa de la vida silvestre, va dir: "Els mètodes de caça moderns fan que sigui extremadament fàcil matar un ós; un podria comparar-ho amb una matança pura".

Els agents de policia han patrullat els boscos a peu i amb drones per garantir el “progrés pacífic dels caçadors” enmig de preocupacions que l'augment de les llicències podria provocar protestes.

"Hem considerat necessari garantir que no hi hagi interferències a la feina dels caçadors durant la caça de l'ós d'aquest any", va dir Joacim Lundqvist, un oficial de policia i coordinador de vida silvestre per al nord de Suècia. "Això és perquè hi ha hagut un augment de manifestants a les caceres de linxs i llops que van tenir lloc a principis d'aquest any", ha afegit.

Magnus Jensen, assessor de l'Associació Sueca de Caça de Falun, va dir: “En anys anteriors, els manifestants sentien certa amenaça. Aquest any, no hi ha la mateixa sensació de por”.

Fa un segle, a Suècia, els óssos van ser gairebé extints per la caça, però el 2008 es van recuperar fins a assolir un màxim de 3.300 exemplars. Durant els anys transcorreguts des d'aleshores, les matances han reduït el nombre d'óssos en un 40%, fins a uns 2.400. Si continuen a un ritme similar, la matança de l'any que ve portarà les xifres a prop del mínim de 1.400 óssos que el govern suec considera necessari per mantenir una població viable.