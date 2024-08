Israel anuncia nous bombardeigs al sud de Gaza i noves incursions per terra a la ciutat de Rafah | Europa Press

L'exèrcit israelià ha anunciat diversos bombardeigs nocturns sobre el sud de la Franja de Gaza, un dels quals ha acabat amb la vida d'un destacat miliciano de Hamas. Fonts mèdiques palestines han denunciat 50 morts entre els civils durant aquests atacs, onze d'ells a la localitat de Khan Yunis.

Israel ha identificat el miliciano mort com Taha Abú Nada, un dels responsables de la divisió de llançament de coets, que ha mort en una sèrie d'atacs contra la Ciutat de Gaza, Khan Yunis i Rafah, per donar suport a les intervencions per terra de dues divisions, especialment l'efectuada al barri de Tel Sultan, en aquesta última localitat.

Simultàniament, l'agència oficial de notícies palestina Wafa, citant fonts mèdiques locals, ha informat que els bombardeigs israelians han causat 50 morts i desenes de ferits durant les últimes hores.

Segons Wafa, els atacs s'han concentrat en diverses zones a l'oest, est i centre de la ciutat de Khan Yunis, on han mort onze persones. Almenys tres morts han estat recuperats a Rafah —on, no obstant això, hi ha "dècades de cadàvers" sota els runams—, i hi ha constància de morts al camp de desplaçats de Nuseirat i a Deir al-Balah.

A més, en les últimes hores, l'exèrcit israelià ha entrat a la localitat cisjordana de Qalqilya en cerca de dos individus "no identificats" durant una operació que ha desencadenat un enfrontament amb els residents palestins.

El diari 'Times of Israel', citant fonts de seguretat israelianes, informa que els palestins van llançar artefactes explosives contra els soldats, que van respondre amb trets i van ferir, almenys, a un palestí, de qui es desconeix l'estat de salut.

Les forces israelianes han acabat abandonant la localitat cisjordana sense notícies de les dues persones que estaven buscant.