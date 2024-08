Sánchez trasllada a Scholz la seva "més rotunda condemna" a l'atac de divendres a Alemanya

Sánchez ha expressat el seu condol a les famílies i amics de les víctimes, assenyalant que "cap forma de violència és compatible amb els valors europeus".

"Acabo de traslladar al canceller Olaf Scholz la nostra més rotunda condemna a l'atac que es va produir aquest divendres a Alemanya. Tot el meu afecte i el meu més sincer condol a les famílies i amics de les víctimes. Cap forma de violència és compatible amb els valors europeus", ha apuntat a la xarxa social 'X'.

Aquest dissabte, el grup terrorista Estat Islàmic ha reivindicat l'autoria d'aquest atac, en el qual van morir tres persones després de ser agredides per un individu que va atacar de manera indiscriminada amb un ganivet els assistents a un concert.

Segons el text, recollit per la televisió alemanya ZDF, aquest atac és "en venjança pels musulmans de Palestina i altres llocs". Encara no hi ha confirmació oficial al respecte, però la policia no ha descartat la possibilitat que es tracti d'un atemptat terrorista.

De moment, no s'ha detingut l'autor material de l'atac, tot i que sí que s'ha arrestat un adolescent de 15 anys acusat de no haver denunciat la persona que va perpetrar les agressions malgrat conèixer els seus plans.

La revista Der Spiegel ha informat que el detingut seria un ciutadà de Kirguizistan que vivia en un centre d'acollida per a refugiats. De fet, la televisió pública alemanya ARD ha informat durant la nit que la policia està realitzant una operació relacionada amb l'atac en una llar per a refugiats.

La zona està acordonada per centenars d'agents i hi ha un equip d'operacions especials implicat. "Hem rebut informació i estem duent a terme una acció basada en aquesta informació", ha assenyalat un portaveu policial.