Detingut el presumpte responsable de l'incendi deliberat en una sinagoga al sud de França  

Un agent de policia va resultar ferit

Gabriel Izcovich | diumenge, 25 d'agost de 2024, 13:40

Les autoritats franceses han detingut el responsable de l'incendi deliberat que aquest dissabte al matí havia cremat una sinagoga al sud de França i havia deixat un agent de policia ferit.

"El presumpte autor de l'incendi de la sinagoga ha estat detingut", va assegurar el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, en una publicació al seu compte a la xarxa social X, en la qual va agrair a les forces de l'ordre i, principalment, al RAID —la unitat d'elit de la policia francesa— per actuar "amb gran professionalitat malgrat els trets".

Aquest dissabte, un agent de policia va resultar ferit com a conseqüència d'un incendi intencionat que va afectar una sinagoga del municipi de la Grande-Motte, situada al sud de França.

Les primeres investigacions van revelar que l'incendi s'havia produït al voltant de les 08:30 del matí per la deflagració de dos vehicles, en un dels quals hi havia un cilindre de gas. L'agent va resultar ferit quan intentava establir un perímetre de seguretat arran de l'explosió d'una bombona de gas d'una barbacoa que estava al pati de la sinagoga.

El Govern francès ha qualificat aquest incident d'"acte antisemita" i ha lamentat que "hi ha, més encara des del 7 d'octubre, un clima alimentat per alguns, una confusió generada per alguns, que porta a alimentar l'odi cap als jueus al nostre país".

"No podem acceptar que s'ataqui el jueu francès perquè equival a atacar tots els francesos", va subratllar el primer ministre sortint, Gabriel Attal, celebrant haver evitat el que podria haver estat "una tragèdia absoluta".