Israel, en estat d'emergència militar després d'un atac massiu de coets d'Hesbol·là

Una reunió d'alts comandaments israelians. Foto: Ministeri de Defensa d'Israel

Israel i Hezbollah han protagonitzat un dels episodis més intensos des de l'inici de la guerra de Gaza , amb un intercanvi d'atacs que va començar després d'"atacs preventius" israelians al sud del Líban. Tot i aquests bombardejos, Hezbol·là va llançar més de 300 coets i drones cap a Israel, cosa que va portar el ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, a declarar un estat d'emergència militar per 48 hores.

L'ofensiva israeliana va involucrar més de 100 avions de combat amb l'objectiu de destruir centres de llançament de coets d'Hesbol·là. Aquesta operació va ser una resposta a allò que Israel va considerar un atac imminent a gran escala. Hezbollah, per la seva banda, va justificar el seu atac com a represàlia per la mort del comandant Fuad Sukr.

L'intercanvi va deixar almenys tres morts al Líban, incloent-hi dos combatents d'Hesbol·là, i va provocar danys materials mínims a Israel, segons les Forces de Defensa israelianes. El cap de l'Estat Major israelià, Herzi Halevi, va afirmar que han frustrat un atac massiu i continuaran les operacions per garantir la seguretat al nord d'Israel. Hamàs va celebrar l'ofensiva d'Hesbol·là com un cop significatiu al govern israelià.

Emergència

Ja en ple intercanvi de trets, el ministre de Defensa d'Israel ha declarat l'estat d'emergència militar que concedeix a l'Exèrcit la potestat "donar instruccions als ciutadans d'Israel, com ara limitar les reunions i tancar llocs quan sigui rellevant".

L'aeroport internacional Ben Gurion, el més important del país i ubicat als afores de Tel Aviv, ha estat tancat durant unes hores en una mesura per protegir l'espai aeri nacional, i les restriccions s'han aplicat a tot el territori del país fins aquest migdia, quan ha aixecat les prohibicions per a Tel Aviv i les zones del voltant, encara que les manté per al nord d'Israel i els Alts del Golan ocupats.

En ple "atac preventiu", el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha mantingut una reunió d'emergència amb la cúpula de seguretat on han traçat les línies mestres d'aquest estat d'Emergència, acompanyat d'un avís seriós del mandatari. "Estem decidits a fer tot el possible per protegir el nostre país, tornar els habitants del nord sans i estalvis a casa ia seguir una regla senzilla: a qui ens faci mal, també els ho farem nosaltres", ha assegurat.