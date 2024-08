Augmenten més de 40.500 els palestins morts per l'ofensiva d'Israel contra la Franja de Gaza

Palestins davant d'un edifici residencial destruït per l'Exèrcit d'Israel a la ciutat de Jan Yunis, al sud de la Franja de Gaza (arxiu)

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han elevat aquest dimecres a més de 40.500 els palestins morts a causa de l'ofensiva militar llançada per Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 de octubre pel grup islamista i altres faccions palestines.

El Ministeri de Sanitat gazatí ha indicat en un comunicat publicat al seu compte a Telegram que "el balanç de l'agressió israeliana ha augmentat a 40.534 màrtirs i 93.778 ferits des del 7 d'octubre", inclosos 58 morts i 131 ferits a causa de quatre " massacres" comeses per les tropes israelianes durant les últimes 24 hores.

"Encara hi ha víctimes sota els enderrocs i tirats als carrers, sense que les ambulàncies i el personal de defensa civil hi pugui arribar", ha especificat. Les autoritats gazatines han xifrat en prop de 10.000 els desapareguts des de l'inici de l'ofensiva, i per això es tem que la xifra de morts sigui molt més gran.

L'ofensiva va ser llançada després dels atacs esmentats del 7 d'octubre passat, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons les autoritats israelianes. A aquests balanços se sumen més de 630 palestins morts a mans de les forces de seguretat israelianes i colones a Cisjordània i Jerusalem Est des d'aquesta data.