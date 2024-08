L'ONU acusa Israel de tirotejar un dels seus vehicles a Gaza

L'ONU ha assegurat que un vehicle humanitari "clarament" identificat amb els emblemes de l'organització i que formava part d'un comboi "coordinat plenament" amb les autoritats israelianes ha rebut una desena de trets fets per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) .

L'incident va passar dilluns a la tarda i, segons el portaveu de la secretaria general de les Nacions Unides, Stéphane Dujarric, diverses de les bales van impactar a les finestres del vehicle. "Afortunadament, els dos treballadors que es trobaven a bord del vehicle van sortir il·lesos", ha destacat en una compareixença.

Dujarric ha subratllat que aquest succés evidencia que l'actual sistema de coordinació amb les autoritats israelianes "no està funcionant" i ha cridat les FDI a assegurar-se que "aquest tipus d'incidents no passen més", atès que ja altres vegades, la ONU i altres organitzacions han denunciat ser víctimes d'atacs.

En aquest sentit, ha recordat que les parts han de respectar el Dret Internacional "en tot moment", al marge que es tracti d'una situació de guerra, i ha reclamat la màxima protecció per a la població civil, especialment per a aquells que als darrers dies es estan veient obligats a evacuar en qüestió d'hores zones amenaçades per ofensives israelianes.

Preocupats per l'escalada de violència a Cisjordània

El portaveu es va mostrar a més "molt preocupat" per l'escalada de violència a Cisjordània, en un dia en què almenys deu palestins van morir en una operació militar israeliana a diverses localitats. L'ONU considera que les forces d'Israel s'estan excedint en aquestes incursions utilitzant mesures indiscriminades per la lluita contra el terrorisme.

"Les forces israelianes s'han de cenyir als estàndards policials internacionals, segons els quals la força letal i l'ús d'armes de foc són un darrer recurs en cas d'amenaces imminents per a la vida o el risc de ferides greus", ha afegit. Des de l'escalada de la violència a l'octubre, més de 630 palestins van morir a Cisjordània, més de 140 en atacs aeris.