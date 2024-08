El Regne Unit proposarà una setmana laboral de quatre dies, però sense reducció d'hores treballades

"Creiem que la flexibilitat d'horaris és bona per a la productivitat - MP

El Govern del primer ministre britànic Keir Starmer preveu oferir als treballadors del Regne Unit que puguin sol·licitar disposar d'una setmana laboral de quatre dies, si bé haurien de continuar complint les hores estipulades als seus contractes laborals.

"Creiem que la flexibilitat d'horaris és bona per a la productivitat. [...] Potser en comptes de treballar vuit hores diàries durant cinc dies, es poden treballar deu hores durant quatre", ha afirmat la secretària d'Estat d'Aprenentatge i Formació, Jacqui Smith, a la cadena de ràdio 'LBC'.

"Seria la mateixa quantitat de feina, però d'una manera que et permetria gastar menys en escoles bressol o dedicar més temps a la teva família. Atrauria més gent al mercat laboral i ajudaria el nostre objectiu primordial de fomentar el creixement", ha afegit.

Tot i això, Smith ha reconegut que certs treballs, com el dels professors, no es poden adaptar a aquest model, si bé ha indicat que encara que "molta gent no s'hi pugui acollir", això no ha d'implicar que altres treballadors no "hagin de tenir la possibilitat de fer-ho".

En qualsevol cas, un portaveu de l'Executiu laborista ha rebutjat que aquesta modalitat de setmana laboral es converteixi en obligatòria per a les companyies del país.

"No tenim previst imposar una setmana laboral de quatre dies ni als empresaris ni als treballadors. Qualsevol canvi en la legislació laboral es consultarà en col·laboració amb les empreses", ha garantit un portaveu de l'Executiu de Starmer. A més, aquest ha assegurat que s'oferiran més detalls del pla durant els propers 100 dies.