Putin, en risc de ser detingut després d'arribar a Mongòlia, membre del Tribunal Penal Internacional

El president de Rússia, Vladimir Putin - EP

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha aterrat aquest dilluns a la tarda a Mongòlia, en què és la seva primera visita a un Estat membre del Tribunal Penal Internacional (TPI) des que aquesta cort emetés una ordre d'arrest el març del 2023.

Des que la setmana passada es va confirmar el viatge, han estat diversos els governs internacionals, inclòs el d'Ucraïna, que han recordat a Mongòlia que com a signant de l'Estatut de Roma està obligat a acatar totes les ordres que sorgeixin del tribunal de l'Haia.

Les autoritats mongoles no s'han pronunciat aquests darrers dies, però el Kremlin ja ha deixat clar que no està preocupat. Aquest mateix dilluns, el principal portaveu presidencial de la Presidència russa, Dimitri Peskov, ha negat que hi hagi "problemes" amb el Govern de Mongòlia vinculats a l'ordre del TPI, segons l'agència Interfax.

La visita es prolongarà fins dimarts i inclou reunions de Putin amb autoritats locals, amb què espera tractar per exemple les connexions de gas cap a la Xina. Putin participarà als actes oficials per commemorar l'aniversari d'una victòria militar el 1939 de tropes soviètiques i mongoles sobre les forces del Japó.

Sobre Putin pesa des del març del 2023 una ordre d'arrest vinculada a la deportació forçosa de nens ucraïnesos, considerada un potencial crim de guerra. El tribunal també va reclamar aquest any la detenció de l?exministre de Defensa de Rússia Sergei Shoigu i el cap de l?Estat Major de les Forces Armades, Valeri Gerasimov.