Alemanya estudia intervenir en la crisi de l'automobilística Volkswagen

Un edifici de Volkswagen a Alemanya. Foto: Volkswagen

El Govern d'Alemanya busca intervenir en els problemes del grup automobilístic Volkswagen , ja que els advertiments que el fabricant ha abocat sobre els possibles tancaments de plantes al país requereixen la intervenció del govern, segons va explicar el passat dimarts 3 de setembre el ministre d'Economia alemany, Robert Habeck.

Volkswagen va informar el passat dilluns 2 que la companyia ja no podia descartar acomiadaments obligatoris i tancaments de plantes com a part dels importants plans d'austeritat destinats a fer un gir a la seva pròpia marca, que forma part del seu brand group core (grup de marques principals).

Volkswagen mai no ha tancat una planta a Alemanya i no ha tancat una fàbrica a cap lloc del món des del 1988 . Per això els líders sindicals de Volkswagen han reaccionat amb indignació a l'anunci de dilluns i van prometre lluitar amb força contra qualsevol tancament de plantes o acomiadaments.

Habeck ha dit que cal prendre mesures per garantir que Alemanya segueixi sent un important productor d'automòbils i un país competitiu a nivell internacional . El ministre ha afegit que va prendre la decisió d?intervenir després d?estretes consultes amb els socis.

"Tots els involucrats han de complir amb la seva responsabilitat pels empleats de les plantes", ha afirmat Habeck, que ha reconegut que els fabricants d'automòbils enfronten enormes desafiaments en la transició als vehicles elèctrics i en intentar mantenir a ratlla els rivals estrangers, en clara referència als vehicles importats d'Àsia.

El ministre alemany també ha afegit que els fabricants d'automòbils alemanys s'han de mantenir al dia amb aquesta competència i ha qualificat la indústria de l'automòbil com una pedra angular de l'economia d'Alemanya, que "ho ha de seguir sent".

A la seva intervenció també ha dit que els principals fabricants d'automòbils i els seus proveïdors són grans ocupadors per a desenes de milers de treballadors a Alemanya, i els ha qualificat de "motors de prosperitat" a tot el país i de "forces importants per a la innovació".