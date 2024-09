Crisi de govern a Ucraïna: dimiteix el ministre d'Exteriors, Dimitro Kuleba

Kuleba, xerrant amb Josep Borrell. Foto: Europa Press

El ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Dimitro Kuleba, ha presentat aquest dimecres 4 de setembre la dimissió, tal com ha especificat el president del Parlament del país, Ruslan Stefanchuk, tot just un dia després que el portaveu del partit del president ucraïnès, Volodimir Zelenski anunciés que estava prevista una profunda remodelació de l'Executiu.

"La Rada Suprema d'Ucraïna ha rebut un comunicat del ministre d'Exteriors, Dimitro Kuleba, sobre la seva dimissió", ha dit Stefanchuk en un missatge al seu compte a la xarxa social Facebook. "La petició serà considerada en una de les pròximes Sessions Plenàries", ha manifestat, sense que Kuleba s'hagi pronunciat de forma pública fins ara.

El portaveu del bloc parlamentari del partit Servidor del Poble, David Arajamia, va recalcar que el passat dimarts 3 estava previst per a aquesta setmana "un important canvi" al si de l'Executiu i va avançar que "més del 50% de la plantilla del Consell de Ministres patirà canvis".

Stefanchuk va especificar, poc després, que les carteres afectades serien les de Justícia, Indústries Estratègiques i Medi Ambient, si bé alguns mitjans van indicar a més que s'estava sospesant la sortida de Kuleba, amb el viceministre d'Exteriors, Andri Sibiga, com a favorit per reemplaçar-lo, tal com va informar l'agència ucraïnesa de notícies UNIAN.

La reacció de Rússia

Per la seva banda, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha recalcat aquest mateix dimecres 4 que els possibles canvis al Govern d'Ucraïna no tindran cap impacte sobre la possibilitat de reprendre un procés de negociacions amb Kíiv per posar fi a la guerra.

"No, no afectarà res. No té res a veure amb les possibilitats d'un procés de negociacions", ha assenyalat, davant l'absència de contactes entre les parts per posar fi al conflicte, desfermat per l'ordre d'invasió dictada al febrer de 2022 pel president rus, Vladimir Putin.

De la mateixa manera, Peskov ha destacat que el president "ha tingut una agenda ocupada durant els darrers dies", en aparent referència al seu viatge oficial a Mongòlia, i que Moscou "no ha tingut gaires oportunitats" per seguir de prop el tema. "Per descomptat, recopilem acuradament tota la informació", ha sostingut.