Un jove resident a Barcelona crea una web amb les dades verídiques de les eleccions de Veneçuela

Els resultats electorals de les eleccions de Veneçuela, en què Nicolás Maduro es va autoproclamar com a vencedor malgrat que els vots deien el contrari, segueix portant cua. Tant és així que un jove enginyer veneçolà instal·lat a Barcelona, amb l'ajuda de la seva xicota, ha programat una web on es pot veure el resultat real dels comicis.

Giuseppe Gangi, així es diu el noi, ha creat la web macedoniadelnorte.com on apareix el recompte de vots en què Edmundo González, amb 7.303.482 vots (el 67,08%), hauria guanyat Nicolás Maduro, amb 3.316.135 vots (el 30,46%).

Foto: macedoniadelnorte.com

Al programa de ràdio de César Miguel Rondón, Gangi ha explicat el nom d'aquesta web: "És una protesta satírica utilitzant les mateixes paraules que havien utilitzat ells".

Per poder oferir una versió fidedigna de les dades, el jove veneçolà ha revisat les actes dels testimonis i ho ha organitzat per diferents categories: per estat, municipi, parròquia, centre de votació i mesa de votació. "Tenim tots els resultats per candidat i partit polític, des d'Edmundo fins a Daniel Ceballos", afirmava orgullós.

A més, aclaria que ha dut a terme aquest projecte de manera autònoma, sense la col·laboració "d'absolutament ningú de dins dels partits polítics. La recol·lecta d'actes ha estat artesanal". La principal ajuda que ha rebut ha estat la de la parella.

Tot i això, no va ser l'única que va participar en el procés, ja que més de 130 persones li van donar un cop de mà per comprovar que les dades fossin correctes. "Vam poder descriure les 3.120 actes per corroborar que fossin correctes, per no confiar en només una persona, sinó en 3".

Aquesta web està pública des del segon dia de les eleccions, però amb el pas dels dies ha anat afegint diferents modalitats i apartats. Un dels més recents és la part visual, ja que també ha adjuntat vídeos del recompte de vots perquè la gent pugui comprovar la veracitat.

Per tant, si ens acollim a aquesta web, es demostraria que els comicis van ser fraudulents i que la victòria no pertany a Nicolás Maduro, sinó d'Edmundo González.