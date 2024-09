Així és la vida a Gaza: tres patates valen 36 euros

05 de setembre de 2024, Territoris Palestins, Dair El-Balah: Nens palestins s'asseuen enmig de la destrucció que va deixar un atac israelià nocturn - EP

La Franja de Gaza enfronta una crisi humanitària sense precedents, on l'escassetat d'aliments i l'increment desmesurat de preus ara són part de la vida quotidiana. Un exemple clar del col·lapse econòmic i social que viu aquesta regió és l'alarmant cost de tres patates: 36 euros, segons ha publicat El País . Aquesta xifra, que a qualsevol altra part del món seria inimaginable, reflecteix l'extrema situació de necessitat en què es troben més de dos milions de persones atrapades a Gaza.

El preu desorbitat dels aliments bàsics

L?impacte del bloqueig israelià, que es manté des de fa més de 15 anys, juntament amb els efectes devastadors del conflicte recent, han generat una inflació disparada en el preu dels aliments. Les creïlles no són l'únic producte amb un preu exorbitant; la situació es repeteix amb altres aliments bàsics. Per exemple, cigrons, arròs, llenties, frike i bulgur, que costen uns 120 sèquels (30 euros).

Aquest augment de preus ha deixat les famílies gazatíes amb poques opcions. Aquells que solien comprar carn o pollastre de manera ocasional ara ni tan sols poden considerar la possibilitat de fer-ho.

Desgast a la vida diària i la lluita per la subsistència

Els preus elevats no només afecten l'economia, sinó que també tenen un profund impacte en la salut i el benestar de la població. Amb la creixent escassetat d'aliments, els nivells de desnutrició estan augmentant a passos de gegant, especialment entre els més vulnerables: nens, ancians i persones amb malalties cròniques. Les clíniques i hospitals locals estan sobrecarregats, tractant de bregar amb malalties que podrien prevenir-se amb una dieta adequada.

La situació també afecta els agricultors locals, que han vist com la seva capacitat de producció disminueix a causa de la manca d'aigua, fertilitzants i eines necessàries. Aquesta caiguda en la producció ha incrementat la dependència de Gaza dels aliments importats, fet que, sumat al bloqueig, ha disparat encara més els preus.

La resposta internacional i la urgència d‟una acció concreta

Organitzacions internacionals i agències d'ajuda humanitària han advertit repetidament que Gaza s'enfronta a una “catàstrofe humanitària”. La resposta de la comunitat internacional ha estat insuficient davant de la magnitud del problema. Tot i que l'ajuda humanitària és vital, no pot resoldre l'arrel de la crisi sense cap canvi en les polítiques que afecten Gaza.

Mentre els preus continuen disparant-se, el futur de Gaza continua incert. La fam i la desesperació estan marcant la vida dels gazatis, que no només lluiten contra l'escassetat d'aliments, sinó també contra un sistema que sembla que els ha oblidat.

El preu de tres patates per 36 euros només és un reflex del profund patiment de Gaza. Per a milions de persones, la qüestió ja no és com viure amb dignitat, sinó simplement com sobreviure un dia més. És un crit desesperat que exigeix una solució humanitària urgent i sostenible per part de la comunitat internacional.