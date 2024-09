Netanyahu descarta un acord imminent amb Hamàs per a un alto el foc

Washington, Districte de Columbia, EUA: El primer ministre israelià, BENJAMIN NETANYAHU, parla en una sessió conjunta del Congrés a la Cambra de Representants al Capitoli dels EUA - EP

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha aclarit que no hi ha perspectives que hi pugui haver a curt termini un acord amb Hamàs per aplicar un alto el foc a la Franja de Gaza i ha dit que les informacions o declaracions que conviden a pensar-ho contrari són "falses".

Netanyahu ha explicat en una entrevista a la cadena Fox News que el seu govern ha accedit a algunes propostes dels Estats Units, Egipte i Qatar, mediadors del procés, i que és Hamàs qui "sistemàticament" rebutja "totes i cadascuna" de les mesures que s'han posat sobre la taula.

"Només volen que sortim de Gaza per poder recuperar-la i fer el que s'ha promès", ha dit Netanyahu, que tem per la seguretat d'Israel si les seves tropes abandonen l'enclavament palestí o almenys punts clau com el corredor Philadelphi, a la frontera amb Egipte.

Controlar aquest corredor, ha explicat, "impedeix que Gaza torni a ser un enclavament terrorista iranià" i que els milicians de Hamàs puguin treure els ostatges que encara tenen al seu poder cap a la península del Sinaí i després "desaparèixer", potser "per a sempre”.

"Així que si es vol alliberar els ostatges i assegurar que Gaza no representa una amenaça per a Israel, cal mantenir el corredor Philadelphi, que és exactament el que estem fent", ha sentenciat el primer ministre israelià, que ha insistit que el seu govern "treballa fort" per recuperar els que encara segueixen segrestats.