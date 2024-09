Machado apunta al fiscal general de Veneçuela: "És el braç de la persecució"

Foto: EuropaPress

La líder opositora veneçolana María Corina Machado ha acusat el fiscal general del país, Tarek William Saab , de ser el "braç de la persecució i el terrorisme d'Estat" per la seva actuació contra polítics i activistes opositors i que recentment ha desembocat en una ordre de arrest contra l'excandidat presidencial Edmundo González per negar-se a comparèixer diverses citacions al Ministeri Públic.

"Després de les declaracions de Tarek William Saab, en què demostra que és un dels principals assetjadors i violadors dels Drets Humans dels ciutadans; vull ratificar-los la meva posició: aquesta Fiscalia és un braç de la persecució i el terrorisme d'Estat a Veneçuela ; la designació i exercici del seu portaveu no només és il·legítima, és una vergonya que la història jutjarà", ha expressat Machado al seu compte de la xarxa social X.

Després d'això, ha assumit la responsabilitat de la publicació de les actes electorals en una pàgina web habilitada per l'oposició i que demostrarien la victòria de González als comicis, contradient així els resultats oficials, que van declarar al president, Nicolás Maduro, com a guanyador. "Edmundo González Urrutia és el president electe de Veneçuela; ho sap Maduro, ho sap el CNE, ho saben els jutges i ho saben els membres de la Força Armada Nacional. Els ciutadans militars i els policies tenen un deure constitucional que han de complir", ha afegit.

En aquest sentit, ha expressat que la recol·lecció i digitalització de les actes, així com la seva publicació, va ser un "dret constitucional" i una "feta ciutadana èpica" que els fa avançar davant del chavisme, que "cada dia s'enfonsa més". Poc abans, Saab havia ratificat l'ordre d'arrest contra González, que està acusat de "usurpació de funcions", "forjament de document públic", "instigació a la desobediència de lleis", "conspiració", "sabotatge a danys de sistemes" i "associació".

El fiscal ha respost així al document entregat la vigília per l'advocat de González, que ha qualificat de "precedent negatiu" i que està "fora de lloc" perquè considera que es declara "per sobre de la llei, de l'autoritat i del Estat". "(González) es converteix en tribunal i fiscal i diu que és innocent. Si vostè és innocent, ¿per què no va assistir a les citacions?", s'ha preguntat Saab, segons recull la cadena Globovisión.

Alhora, el fiscal ha explicat que l'excandidat presidencial al·lega que "no va assistir a les citacions perquè desconeixia perquè se l'investigava", tot i això, "cada citació deia exactament quins eren els motius.

De la mateixa manera l'ha acusat de servir com a "detonant per començar l'onada de violència al país que tenien planificada" després de desconèixer els resultats de les eleccions. "(Edmundo González) és el responsable intel·lectual de la mort de 27 persones, dels més de 100 ferits i dels 400 atacs a institucions de l'Estat i privades que van provocar els fets violents després de les eleccions", ha afegit.

Finalment, ha confirmat que durant la reunió amb l'advocat, José Vicente Haro, aquest va reconèixer que recomano a González assistir a les citacions però que "persones alienes a l'equip jurídic el van pressionar i no li van permetre la seva assistència".