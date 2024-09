Harris contra Trump: arriba l'esperat debat per a les eleccions dels Estats Units

Foto: EuropaPress

Els principals aspirants a la Casa Blanca per a les eleccions del 5 de novembre, el republicà Donald Trump i la demòcrata Kamala Harris, es veuran aquest dimarts les cares a la televisió al primer i per ara únic debat pactat entre les seves respectives campanyes, al qual tots dos arriben amb l'objectiu de decantar a favor seu una balança d'intenció de vot que es manté en empat tècnic.

La campanya electoral ha fet un tomb des de finals de juny, quan Trump es va asseure davant el president Joe Biden per lliurar un cara a cara que va suposar el principi del final de la candidatura de l'actual llogater de la Casa Blanca. Els titubejos de Biden van revifar el debat sobre la seva edat, rematat amb una sèrie de lapsus públics posteriors.

Biden es va veure forçat a cedir el testimoni a la número dos de l'Administració i de la candidatura demòcrata, que va començar amb un fort impuls de popularitat i ara pugna per trencar l'empat amb Trump. Segons una recent enquesta publicada per 'The New York Times', el magnat republicà aconseguiria el 48% dels vots, un punt més que Harris.

La vicepresidenta almenys té un avantatge d'entre un i tres punts a Wisconsin, Michigan i Pennsilvània , mentre que els dos candidats empaten a Nevada, Geòrgia, Carolina del Nord i Arizona. Es tracta dels 'swing states' que poden acabar de donar la victòria a un o altre candidat i que no estan decantats per endavant per cap.

LES REGLES DEL DEBAT

El debat d'aquest dimarts estarà organitzat per ABC News , tindrà lloc a Filadèlfia i durarà 90 minuts. El principal punt de discrepància ha girat al voltant de l'ús dels micròfons, ja que mentre que l'equip de Trump era partidari de replicar les normes del juny a CNN, de manera que només pugui parlar qui tingui el torn de paraula, la campanya de Harris advocava per tornar a la norma tradicional.

Els micròfons finalment s'aniran obrint i tancant en funció dels torns, cosa que en teoria juga en contra de l'aspirant demòcrata, que confiava a treure partit a l'habilitat oratòria adquirida durant la seva etapa com a fiscal.

El seu equip va lamentar en acceptar les normes que Trump es vulgui "protegir" davant l'intercanvi directe de paraules. De fet, el debat entre Harris i el vicepresident de Trump, Mike Pence, a la campanya prèvia a les eleccions del 2020 va deixar entre les principals anècdotes el malestar de la demòcrata davant les interrupcions.

"Senyor vicepresident, estic parlant. Estic parlant", va arribar a dir en un moment. Els mitjans dels Estats Units han donat compte aquests últims dies d'intensos preparatius per part de Harris, que ha reduït els seus actes públics i organitzat fins i tot simulacres, segons CNN. Trump es va burlar dissabte en un míting de la preocupació del seu rival, si bé va assenyalar que, passi el que passi, no rebrà una valoració justa a nivell mediàtic.

El candidat republicà previsiblement no se sortirà de la seva línia dura davant la qual fa setmanes que es refereix com a "camarada Kamala Harris" i culpant de tota una bateria de suposats desastres, entre ells l'arribada d'immigrants de forma irregular.

Fins i tot al si del Partit Republicà hi ha qui li demanen que deixi els escarafalls i aterri el discurs amb alguna proposta concreta. Per la seva banda, Harris arriba amb més de tres anys de Vicepresidència a l'esquena però sent una desconeguda per a gran part del públic fins fa tot just dos mesos.

A finals d'agost va donar la seva primera entrevista, on es va veure obligada a justificar els canvis d'opinió política i va al·legar, per exemple, que ara ja no és partidària de prohibir el fracking per obtenir energia.

El debat serà en qualsevol cas una oportunitat clau per a tots dos, ja que les seves campanyes no han pactat cap altre cara a cara --Trump ha reptat Harris a celebrar dues trobades més aquest mateix mes--. Queda per veure si després de dimarts alguna de les dues campanyes canvia d'opinió i reclama o renega de noves cites, tenint en compte la importància del que està en joc.