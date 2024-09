Així ha sigut el primer debat presidencial Trump-Kamala | Europa Press

Aquest dimarts, Filadèlfia va ser l'escenari del debat presidencial entre Donald Trump i Kamala Harris. Trump, l'expresident dels Estats Units, i Harris, actual vicepresidenta i candidata presidencial demòcrata, es van enfrontar en un debat de 90 minuts que va destacar per la confrontació entre ambdós candidats.

Kamala Harris va aconseguir posar a Donald Trump en una posició defensiva, centrant-se a desmentir les seves afirmacions i assenyalar contradiccions en el seu discurs. Durant el debat, Harris va evitar fer comentaris sobre l'edat de Trump i es va mantenir ferma en la seva posició. Un dels temes destacats va ser l'avortament, en el qual Harris va exposar inconsistències en la postura de Trump. També es van abordar les afirmacions de Trump sobre l'assalt al Capitoli del 6 de gener de 2021, amb Harris acusant-lo d'incitar una turba violenta i recordant el saldo de ferits i morts.

Trump, per la seva banda, va fer diverses afirmacions que van ser desmentides tant per Harris com pels moderators. Entre elles, va mencionar que alguns estats permeten avortaments als nou mesos i que migrants estaven menjant gossos i gats a Ohio. També va fer declaracions incorrectes sobre política exterior i immigració. En la seva resposta a Harris, Trump va al·legar que els assistents als seus mítings estaven pagats, i no va abordar completament els atacs de Harris sobre el seu egocentrisme.

Harris també va criticar Trump per no abordar de manera adequada les necessitats del públic, invitant els votants a assistir als seus mítings per observar el desinterès mostrat. D'altra banda, Trump es va centrar en atacs personals i en ressaltar el suport que rep de figures internacionals com Viktor Orbán, primer ministre d'Hongria. A més, Trump va reiterar que Biden no sap com gestionar la guerra a Ucraïna, a la qual cosa Harris va respondre defensant la política exterior de Biden.