El Monstre d’Avinyó s’absenta de l’últim tribunal al·legant problemes de salut

El Tribunal de Vaucluse | Marion Dubreuil

El cas de Dominique Pélicot, conegut com el "Monstre d’Avinyó", continua dominant els titulars després de la seva última aparició al judici. Acusat de drogar la seva esposa durant almenys una dècada per permetre que desenes d’individus la violessin a casa seva, Pélicot s’ha vist embolicat en una sèrie de complicacions legals i mèdiques que han marcat l’evolució del seu judici.

Aquest dimecres, Pélicot no es va presentar al tribunal a causa de problemes de salut que van sorgir després de la seva hospitalització el dia anterior. Inicialment, l’acusat va assistir breument a la sala del Tribunal de Vaucluse ajudat per un bastó, però es va veure obligat a abandonar poc després a causa del seu estat físic. El tribunal va acceptar la seva absència seguint la petició dels seus advocats i va permetre que deixés la sala.

La situació mèdica de Pélicot ha estat una font de preocupació contínua en el cas. El dilluns, l’acusat no va declarar davant del tribunal, que va ordenar una sèrie d’exàmens mèdics per avaluar la seva condició. El dimarts, es van rebre informes que indicaven possibles problemes intestinals i una possible infecció urinària. Malgrat aquests problemes, es va considerar que el seu estat era compatible amb la seva presència als jutjats. No obstant això, el seu equip legal ha sol·licitat una anàlisi forense, argumentant que Pélicot no ha rebut el tractament mèdic adequat.

El president del tribunal, Roger Arata, ha sol·licitat una nova valoració per part dels experts per avaluar l’estat de salut de Pélicot durant el dia d’avui. Es preveu que l’acusat torni als jutjats el dijous per donar el seu testimoni, sempre que la seva salut ho permeti.

Pélicot, que actualment té més de 70 anys, s’enfronta a acusacions greus per haver subministrat ansiolítics a la seva esposa, Gisèle Pélicot, sense el seu consentiment. Segons les acusacions, l’objectiu era mantenir-la inconscient durant les agressions sexuals perpetrades per altres homes. A principis d’aquesta setmana, Pélicot no va estar present a la vista en què es van abordar els trets de la seva personalitat per part de diversos experts.

En el banc dels acusats juntament amb Pélicot hi ha 51 homes. D’aquests, 35 han admès haver mantingut relacions amb Gisèle Pélicot, tot i que afirmaren no haver comprès que aquestes fossin abusos no consentits. Fins al moment, només tres d’ells han ofert disculpes per les seves accions.

El desenvolupament d’aquest cas continua sent un tema d’interès públic, amb la salut de Pélicot i el testimoni dels acusats com a punts clau en el procés judicial.