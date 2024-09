Un tsunami de 200 metres i nou dies de durada sacseja Groenlàndia

Recurs tsunami - Alexander Izmaylov de Getty Images

Un lliscament de terra massiu en un fiord de Groenlàndia va desencadenar una onada que “va sacsejar la Terra” durant nou dies, segons publica BBC.

El senyal sísmic del setembre passat va ser captat per sensors de tot el món, cosa que va portar els científics a investigar d'on havia vingut.

El lliscament de terra (un vessant de roca que es va esfondrar i va arrossegar amb gel glacial) va provocar una onada de 200 metres.

Aquella onada va quedar llavors “atrapada” a l'estret fiord, movent-se d'una banda a l'altra durant nou dies, generant les vibracions.

Els científics afirmen que lliscaments de terra com aquest estan passant amb més freqüència a causa del canvi climàtic, a mesura que les glaceres que sostenen les muntanyes de Groenlàndia es fonen.

Els resultats de la investigació sobre aquest succés, publicats a la revista Science, són fruit d'una missió detectivesca en què ha participat un equip internacional de científics i l'Armada danesa.

“Quan els meus col·legues van detectar per primera vegada aquest senyal l'any passat, no semblava pas un terratrèmol. En diem 'objecte sísmic no identificat'”, recorda el Dr. Stephen Hicks de la UCL, un dels científics que hi van participar. “Va continuar apareixent cada 90 segons durant nou dies”, afegeix.

Un grup de científics curiosos va començar a discutir el desconcertant senyal en una plataforma de xat en línia. "Al mateix temps, uns col·legues de Dinamarca, que fan molta feina de camp a Groenlàndia, van rebre informes d'un tsunami que havia passat en un fiord remot", va explicar el Dr. Hicks. “Així que unim les nostres forces”, va sentenciar.

L'equip va utilitzar les dades sísmiques per localitzar la font del senyal al fiord Dickson, a l'est de Groenlàndia. Després, van recollir altres pistes, com ara imatges satel·litàries i fotografies del fiord preses per l'Armada danesa just abans que aparegués el senyal.

Una imatge satelital va mostrar un núvol de pols en un barranc del fiord. En comparar les fotografies abans i després de l'esdeveniment, es va descobrir que una muntanya s'havia esfondrat i havia arrossegat una glacera a l'aigua.

Els investigadors finalment van calcular que 25 milions de metres cúbics de roca, un volum equivalent a 25 Empire State Building, es van estavellar a l'aigua, causant un megatsunami de 200 metres d'alçada.

A les fotografies del “després” del lloc es pot veure una marca a la glacera, deixada pel sediment que l'onada gegant va llançar cap amunt.

Els tsunamis, que solen ser causats per terratrèmols subterranis, es dissipen en qüestió d'hores a alta mar, però aquesta onada va quedar atrapada.

L'equip va crear un model que mostrava com, en lloc de dissipar-se, es movia de banda a banda durant nou dies.

"No hem vist mai un moviment d'aigua a tan gran escala durant un període tan llarg", va afirmar el Dr. Hicks.

Els científics diuen que el lliscament de terra va ser causat per l'augment de les temperatures a Groenlàndia, que ha fos la glacera a la base de la muntanya.