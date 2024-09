Estem més a prop d'una tercera guerra mundial? L'amenaça de Putin

Sembla que ens estem acostant cada cop més a una possible tercera guerra mundial, amb grans tensions entre Occident i Rússia. Mentre els líders occidentals decideixen si Kíev pot utilitzar armes de llarg abast, Vladimir Putin va dir que si això passa, Rússia "prendrà decisions apropiades".

Fa molt de temps que Ucraïna demana permís per utilitzar drons occidentals per ajudar en la seva lluita contra Rússia, però els Estats Units i el Regne Unit s'han abstingut per por d'una escalada.

Tot i això, això podria canviar aviat, després que David Lammy i Antony Blinken visitessin Ucraïna aquesta setmana, on se'ls va instar novament a aixecar les restriccions a l'ús d'armes contra Rússia.

Però Putin va llançar un advertiment extremadament sever a Occident, dient que això "canviaria la naturalesa mateixa del conflicte", suggerint que ho podria entendre com una declaració de guerra.

Ahir va dir a un periodista de la televisió estatal: 'Significaria que els països de l'OTAN, els Estats Units i els països europeus estan en guerra amb Rússia. Si aquest és el cas, aleshores tenint en compte el canvi de naturalesa del conflicte, prendrem les decisions apropiades en funció de les amenaces que enfrontarem”.

Què ha canviat?

El president Joe Biden ha permès a Ucraïna disparar míssils proporcionats pels Estats Units a través de la frontera cap a Rússia en defensa pròpia, però ha limitat en gran mesura la distància per temor a una escalada més gran del conflicte.

Però ara es creu que els Estats Units i el Regne Unit estan considerant permetre que Ucraïna utilitzi míssils fabricats a Occident per atacar Rússia.

Els secretaris d'Afers Estrangers, David Lammy i Antony Blinken, van citar la possible aprovació com una conseqüència que Rússia compri míssils iranians.

El director de la CIA, William Burns, que va estar a Londres dissabte per a una aparició conjunta amb el seu homòleg d'intel·ligència britànic, va advertir sobre la creixent i "preocupant" relació de defensa que involucra Rússia, la Xina, l'Iran i Corea del Nord i que va dir amenaça tant a Ucraïna com als aliats occidentals a l'Orient Mitjà.

En conjunt, aquests esdeveniments han frustrat Putin, que ara està llançant amenaces directes de guerra contra Occident.

Espanya entraria en guerra amb Rússia?

Putin ha afirmat que si el Regne Unit i els Estats Units permeten l'ús de míssils de llarg abast de fabricació occidental a la guerra amb Ucraïna, la guerra involucraria "els països de l'OTAN, els Estats Units i els països europeus".

És possible que, si es produeix una provocació directa, Rússia prengui represàlies, però, com va dir a Metro l'expert rus Keir Giles a principis d'aquesta setmana: "No hi ha motius per pensar que després de tantes demostracions d'amenaces russes buides, una ampliació de l'ús de míssils que ja estan en servei seria la gota que satisfaria el got i desencadenaria una resposta suïcida del Kremlin”.