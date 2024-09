Rússia aconsegueix el control d'una altra localitat a Donetsk mentre avança a l'est d'Ucraïna | Europa Press

Les autoritats russes han anunciat aquest dissabte que les tropes desplegades a l'est d'Ucraïna han aconseguit el control d'una altra localitat situada a la província ucraïnesa de Donetsk, un dels principals focus de la invasió que va començar fa més de dos anys.

El Ministeri de Defensa rus ha informat en un comunicat difós a través de Telegram que la localitat de Zhelannoye Pervoye ha estat "alliberada" gràcies a "les accions decisives i actives" de les forces russes després d'una sèrie d'enfrontaments als voltants.

Així mateix, diverses unitats de l'exèrcit rus han "infligit pèrdues" a les unitats ucraïneses a prop de Verjniaia Pisarevka i Volchansk, a la província de Khàrkiv, on Kiev ha patit 110 baixes i la pèrdua de dos vehicles, segons el comunicat.

El Ministeri de Defensa també ha destacat una millora en la "posició tàctica" de les forces situades en aquesta província, així com a Donetsk i Lugansk, al mateix temps que ha assenyalat que les tropes russes han aconseguit "repel·lir" un contraatac de l'exèrcit ucraïnès.

La província de Donetsk, juntament amb les de Khèson, Lugansk i Zaporíjia, totes parcialment ocupades en el marc de la invasió —i Donetsk i Lugansk en conflicte amb l'exèrcit ucraïnès des de 2014—, van ser annexades a l'octubre de 2022 per Rússia, una mesura no reconeguda per la comunitat internacional que es va sumar a l'annexió el 2014 de la península de Crimea per part de Moscou.