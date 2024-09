República Txeca confirma contactes amb Espanya i els EUA en relació amb els detinguts a Veneçuela

Arxiu - Petr Fiala, primer ministre de República Txeca - Sebastian Kahnert/dpa - Arxiu

El Govern de República Txeca ha confirmat aquest dilluns que manté contactes amb les autoritats d'Espanya i dels Estats Units en relació amb la detenció a Veneçuela de sis persones acusades de participar en un suposat complot per assassinar el president veneçolà, Nicolás Maduro.

L'operació desvetllada dissabte pel chavisme es va saldar amb l'arrest de dos espanyols, tres nord-americans i un txec; aquest últim identificat com a Jan Darmovrzal. L'Ambaixada de República Txeca a Bogotà ja ha enviat una nota al Ministeri d'Exteriors veneçolà per demanar explicacions, segons fonts diplomàtiques txeques consultades per Europa Press.

De fet, segons aquestes fonts, Praga també manté contacte amb els ministeris d'Exteriors d'Espanya i els Estats Units, dos països que ja han desmentit les acusacions abocades pel ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello, que va responsabilitzar el CNI espanyol i la CIA nord-americana de promoure la desestabilització del país sud-americà.

El Govern espanyol ha rebutjat "rotundament" qualsevol insinuació que Espanya estigui implicada en una operació de desestabilització política a Veneçuela i afirma que els dos espanyols detinguts, José María Basoa Valdovinos i Andrés Martínez Adasme, no formen part del CNI ni de cap altre organisme estatal.