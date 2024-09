El temporal 'Boris' arrasa l'est d'Europa deixant ciutats inundades i almenys 11 morts

16 de setembre de 2024, República Txeca, Otovice: Els equips d'emergència treballen a Otovice després de les fortes pluges i inundacions. Foto: Taneèek David/CTK/dpa

Almenys onze persones han mort a conseqüència del temporal de pluja que ha assotat els últims dies el centre i est d'Europa, provocant inundacions i evacuacions a diversos països de la zona i que ja s'han cobrat víctimes mortals a Àustria, Polònia, República Txeca i Romania.

El temporal 'Boris' ha fuetejat amb força la regió durant tot el cap de setmana, i s'espera que la xifra de morts pugui augmentar a mesura que avancen les tasques d'emergència i rescat de desapareguts. Part dels països de la zona s'han posat en alerta davant de les inclemències.

Romania ha registrat els últims dies sis morts, fet que el converteix en el país més afectat pel pas del temporal 'Boris'. Els morts es concentren al comtat de Galati, la zona més afectada per les inundacions, on a més hi ha més de 5.000 vivendes afectades.

Com es pot veure a les imatges publicades a xarxes socials, algunes zones han quedat completament inundades:

El primer ministre romanès, Marcel Ciolacu, ja va visitar diumenge la zona afectada. Les autoritats han aixecat dos campaments amb tendes de campanya amb una capacitat total per allotjar 800 dels desplaçats. L'Institut d'Hidrologia i Gestió de l'Aigua ha mantingut per a aquests dies l'alerta vermella per possibles inundacions.

D'altra banda, a Àustria s'ha confirmat la mort d'almenys dues persones a l'estat de Baixa Àustria, un lloc on el Govern ha declarat la zona catastròfica pels estralls provocats per Boris. "La situació continua sent dramàtica", ha advertit la governadora de l'estat, Johanna Mikl-Leitner.

A Baja Àustria més de 200 carreteres s'han hagut de tancar, més de 1.800 edificis han estat evacuats i milers d'alumnes s'han vist obligats a quedar-se a casa. Al voltant de 3.500 vivendes estan actualment sense electricitat a causa dels danys registrats en instal·lacions energètiques pels fins a 370 mil·límetres de pluja que han caigut els últims dies.

A la República Txeca la situació no és més encoratjadora, i fins i tot l'alcalde d'una de les localitats més damnificades ha catalogat els fets com "un apocalipsi". Al país centreeuropeu s'ha confirmat aquest dilluns la mort d'una persona ofegada en un riu, mentre que set més es troben desaparegudes.

S'estima que tres dels desapareguts han quedat tancats en un cotxe atrapat en un riu embravit als voltants de la ciutat de Jesenik, a prop de la frontera amb Polònia. La resta de desapareguts podrien haver estat arrossegats per masses d'aigua d'unes inundacions que el primer ministre, Petr Fiala, considera són úniques en un segle.

Declaració de desastre natural a Polònia

Per part seva, a Polònia les autoritats havien convocat aquest dilluns una reunió d'emergència del Consell de Ministres després del qual s'ha declarat l'estat de desastre natural a les zones més afectades.

Les incessants pluges han provocat inundacions generalitzades a zones properes a la frontera amb República Txeca, i de moment s'ha confirmat la mort d'una persona a la localitat de Nysa, al sud del país, si bé es tem que el balanç pugui augmentar properament.

En altres països de la zona, com a Hongria, també s'han registrat incidents per les pluges intenses, tot i que de moment no s'han confirmat víctimes mortals. El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, ha anunciat aquest mateix dilluns la suspensió de les seves "obligacions internacionals" per centrar els seus esforços a atendre les necessitats dels seus ciutadans davant les "condicions meteorològiques extremes".

Alemanya també es prepara per a una crescuda imminent del cabal dels rius provocada per les inundacions a les regions frontereres. Des de la capital, Berlín, han promès suport per a tots aquells països veïns que sol·licitin ajuda per les inundacions.