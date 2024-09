El grup socialista europeu evita demanar que l'Eurocambra reconegui Edmundo González

Foto: Europa Press

El grup de Socialistes i Demòcrates, que inclou el PSOE, ha decidit no sol·licitar el reconeixement del candidat opositor veneçolà, Edmundo González , com a president electe al Parlament Europeu, a diferència del Partit Popular Europeu (PPE), que promou activament aquest reconeixement. Segons els textos de resolució presentats pels diferents grups, els socialdemòcrates critiquen la situació a Veneçuela i la manca de transparència a les eleccions del 28 de juliol, on Nicolás Maduro va ser declarat guanyador. Tot i això, no donen suport explícitament a González com a president electe, mantenint-se alineats amb la postura de la UE, que tampoc ho reconeix d'aquesta manera.

Els socialistes rebutgen la legitimitat dels resultats a causa de la manca de garanties en el procés electoral i exigeixen que les autoritats veneçolanes publiquin els resultats complets i transparents. A més, donen suport a l'alliberament dels presos polítics a Veneçuela i esmenten l'asil atorgat a González a Espanya, subratllant la importància de protegir la seva figura i mantenir una perspectiva per resoldre la crisi política.

Altres grups, com els liberals i els verds, també eviten designar González com a president electe. Els liberals, encara que destaquen que sembla haver guanyat per una àmplia majoria segons les dades disponibles, no en sol·liciten formalment el reconeixement. Tot i això, donen suport a la possibilitat que González assumeixi la presidència el gener del 2025. Insisteixen en la via electoral per resoldre la crisi i demanen a la comunitat internacional que continuï els seus esforços per facilitar el diàleg entre les parts a Veneçuela. Els verds, per la seva banda, se sumen a aquesta postura, exigint la publicació dels resultats complets i respectar la voluntat del poble veneçolà.

En contrast, el PPE lidera la iniciativa de reconèixer González com a president legítim i democràticament elegit, exigint que tots els Estats membres de la UE ho reconeguin i donin suport a la seva presa de possessió el 2025. També promouen María Corina Machado com a líder de les forces democràtiques a Veneçuela.

El debat al Parlament Europeu podria evidenciar el xoc entre les postures de la dreta i l'esquerra sobre com recolzar l'oposició veneçolana. Tot i això, encara hi ha la possibilitat que els grups arribin a un acord per presentar una proposta conjunta abans de la resolució final, que es votarà el pròxim dijous 19.