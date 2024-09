Els càrrecs que Ursula von der Leyen ha demanat que tingui Teresa Ribera a Europa

La presidenta de la Comissió Europea. Foto: Europa Press / Canva Pro

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen , ha demanat aquest dimarts 17 de setembre la vicepresidència executiva de Transició Neta, Justa i Competitiva, així com la cartera de Competència per a la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica Teresa Ribera .

La líder alemanya ha donat a conèixer aquest dimarts a la seu del Parlament Europeu a Estrasburg (França) la llista d'integrants i responsabilitats del seu nou Col·legi de Comissaris i que hauran de ser confirmats, un per un, per l'Eurocambra i, després, a conjunt en sessió plenària.

"També com a responsable de Competència, dirigirà els treballs per encarrilar Europa cap als objectius del Pacte Verd i descarbonitzar i industrialitzar l'economia alhora", ha explicat la presidenta de la Comissió en roda de premsa.

A l'àmbit de la Competència, la tasca de Ribera consistirà a vigilar les grans tecnològiques i assegurar que s'apliquen les noves regles europees de serveis i mercats digitals, mentre que en matèria de transició ecològica i social el seu repte principal serà reconciliar les ambicions climàtiques del Pacte Verd Europeu amb les reivindicacions del sector agroramader.

Ribera està cridada a ser la peça forta dels socialistes europeus en una Comissió escorada a la dreta després d'atorgar-li Von der Leyen un dels llocs més influents de l'Executiu comunitari.