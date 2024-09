Vuit morts i milers de ferits per l'explosió coordinada dels dispositius 'busques' de Hezbollah

7 de setembre de 2024, Beirut, Líban: Combatents proiranians de Hezbol·là presten jurament durant una cerimònia per commemorar el 40è dia de l'assassinat del màxim comandant del partit, Fouad Shukur - EP

Almenys vuit persones han mort i més de 2.800 han resultat ferides per l'explosió aparentment coordinada de centenars de dispositius buscapersones del partit-milícia xiïta Hezbol·là al Líban i Síria, en un atac sense precedents que fonts libaneses ja han atribuït a Israel, malgrat que cap autoritat d'aquest país no s'ha pronunciat de moment.

Així ho ha confirmat el ministre de Salut libanès, Firas Abiad, en una compareixença de premsa recollida pel diari 'L'Orient-Le Jour'. Poc abans les autoritats del país havien reconegut que la situació és "urgent" pel "gran nombre de ferits pel que sembla una explosió de (dispositius) buscapersones que les víctimes tenien en el seu poder". A més, ha demanat a la població en possessió d'aquest tipus d'aparells que se n'allunyi.

Així mateix, des del Govern han fet una crida a tot el personal mèdic perquè es personin als centres urgentment, mentre que han demanat a la població facilitar el transport d'ambulàncies per les carreteres. També demana als hospitals atendre tots els ferits sense excepció.

Hezbol·là ha reconegut en un comunicat l'explosió simultània de dispositius i ha anunciat l'obertura d'una investigació per determinar-ne la causa. En aquest primer balanç, ha xifrat en tres el nombre provisional de morts, entre els quals hi ha una nena, segons la cadena afí Al Manar.

Les primeres informacions apunten que Israel podria haver manipulat aquests dispositius en possessió de membres de Hezbol·là i, de manera remota, hauria aconseguit que explotessin. En xarxes socials ja circulen

suposats vídeos del moment en què els 'busques' exploten a la butxaca de persones al carrer oa comerços.

Fonts citades per l'esmentat diari libanès apunten que nombroses ambulàncies circulen per algunes de les principals ciutats del país per atendre els ferits. Perfils de xarxes socials properes a Hezbol·là criden a evitar difondre informació sobre les regions on s'han registrat incidents.

La Creu Roja Libanesa ha anunciat que més d'una trentena de les seves ambulàncies estan responent a "múltiples explosions" al sud del Líban, mentre que 50 més presten servei a Beirut i els seus voltants.

Efectes per a Síria i Iran

Aquest aparent atac ha afectat l'ambaixador iranià al Líban, Mojtaba Amani, com ha confirmat la mateixa Ambaixada a les xarxes socials. La legació ha aclarit que l'ambaixador no ha patit ferides greus, però el fet que Amani figuri entre les víctimes amenaça d'exacerbar les tensions entre Israel i l'Iran.

A Síria, diversos milicians d'Hesbol·là han ingressat amb ferides a hospitals de diverses zones, entre les quals Damasc, segons l'Observatori Sirià de Drets Humans, una organització amb fonts sobre el terreny.

El moviment és un aliat clau del règim de Bashar a l'Assad i ha patit prèviament atacs d'Israel a terra sirià.