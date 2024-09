És possible que un telèfon exploti després de ser hackejat? Les incògnites de l'atac d'Israel contra Hezbol·là

17 de setembre del 2024, Líban, Beirut: Les dones arriben a l'hospital de la Universitat Americana per veure com estan els seus amics i familiars - EP

L'atac d'Israel contra Hezbol·là, fent explotar centenars de dispositius buscapersones de forma coordinada al Líban, ha sorprès el món per la seva sofisticació. Com ha aconseguit Tel Aviv hackejar dispositius externs fins a fer-los explotar? Experts consultats per CNN han compartit dues teories rivals sobre com centenars de cerca persones podrien haver explotat simultàniament.

Una teoria és que els dispositius podrien haver estat hackejats, cosa que va provocar que les bateries de liti dels cercapersones se sobreescalfessin i detonessin. Això significaria que ja hi ha tecnologia militar per fer explotar també els smartphones comercials, que tenen sistemes de seguretat menys efectius que aquests 'busques', utilitzats per Hezbol·là per dificultar l'espionatge extern.

Una altra teoria és que es va tractar d'un “atac a la cadena de subministrament”, en què els cercapersones van ser manipulats durant el procés de fabricació i enviament. Pel que sembla, Israel hauria detectat que Hezbollah compraria un nou lot de cerques i ho podria haver intervingut per instal·lar un sistema que els faci explotar.

David Kennedy, exanalista d'intel·ligència de l'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units, ha explicat que les explosions vistes als vídeos compartits en línia semblen ser "massa grans perquè es tracti d'un atac remot i directe que sobrecarregaria el cercapersones i causaria una explosió de la bateria de liti".

Kennedy afirma que ha trobat que la segona teoria és més plausible. "És més probable que Israel tingués agents humans… a Hezbol·là… Els cercapersones haurien estat implantats amb explosius i probablement només detonarien quan es rebés un determinat missatge", sentencia

El Líban condemna les explosions de cercapersones com una "agressió israeliana criminal"

El govern libanès va culpar Israel per les explosions de cercapersones de dimarts i va condemnar l'atac com una “agressió israeliana criminal”.

El primer ministre Najib Mikati va dir en una reunió de gabinet dimarts que l'atac representa una "agressió israeliana criminal, que constitueix una greu violació de la sobirania libanesa i un crim segons tots els estàndards", segons el mitjà de comunicació estatal NNA.

Ziad Makary, ministre d'Informació, va dir en una conferència de premsa a Beirut que el govern libanès s'ha posat en contacte amb les Nacions Unides i els països involucrats “per fer-los responsables d'aquest crim continu”.

L'exèrcit israelià va dir dimarts més d'hora que no faria comentaris sobre els incidents.