L'Eurocambra podria reconèixer Edmundo González com a president per un pacte amb la ultradreta

Fotomuntatge d'Edmundo González al Parlament Europeu - Canva Pro

El text pactat insta UE i Estats membres a sol·licitar una ordre de detenció internacional contra Maduro per crims contra la humanitat BRUSSEL·LES, 17 Set. (EUROPA PRESS) -

El Parlament Europeu s'encamina a reconèixer el candidat opositor Edmundo González com a president electe de Veneçuela, després del pacte aconseguit entre el Partit Popular Europeu (PPE) i dos grups d'ultradreta a l'Eurocambra per a una resolució sobre la crisi a Veneçuela.

La proposta de resolució conjunta reconeix Edmundo González com a "president legítim i democràticament elegit de Veneçuela" ia María Corina Machado "com a líder de les forces democràtiques a Veneçuela".

Així mateix, insta tots els Estats membres de la UE que reconeguin el veterà diplomàtic com a president legítim i democràticament elegit de Veneçuela, reclamant que "facin tot el possible" per garantir que pren possessió el 10 de gener de 2025.

La iniciativa parteix dels 'populars' que han arribat a un acord amb el grup de Conservadors i Reformistes que lidera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i Patriotas, el grup del primer ministre hongarès, Viktor Orbán, i la líder de Front Popular , Marine Le Pen, en què s'enquadra Vox.

El text expressa la "condemna enèrgica" del "frau electoral orquestrat pel CNE" i denuncia que no hagi fet públiques les actes que acreditin el resultat electoral malgrat la pressió internacional. El CNE va donar com a guanyador Maduro sense presentar cap prova que acrediti el resultat.

També es fa ressò que les missions internacionals d'observació electoral subratllen que les eleccions presidencials del 28 de juliol no van complir els estàndards i les normes internacionals i que el grup d'experts de l'ONU va donar "fiabilitat" a la mostra de les actes electorals revisades i publicades per l'oposició.

Ordre de detenció contra Madur

Igualment, el text pactat pels grups de dreta insta la UE i els seus Estats membres a sol·licitar una ordre de detenció internacional contra Maduro "per crims contra la humanitat per totes les greus violacions dels drets humans comeses", recollint així la demanda del PPE.

Respecte a la política de la UE cap a Caracas, recorda que la relaxació d'algunes sancions el mes de maig passat a la recerca de millorar el clima electoral "no va produir cap efecte positiu" pel que insisteix a redoblar les sancions i afegir a la 'llista negra' a membres del CNE així com ampliar les restriccions per sancionar Maduro i el seu cercle íntim, inclòs el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Aquesta resolució es votarà dijous, si bé el PPE és el principal grup de l'Eurocambra i juntament amb els altres dos es queden a només una desena de vots de la majoria i per això tenen pràcticament assegurat que la iniciativa tiri endavant.