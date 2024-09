Israel fa explotar els walkie talkies de Hezbol·là un dia després de l'atac als 'busques'

Persones esperen a donar sang per a les víctimes de l'explosió de milers de 'busques' al Líban - EP Data: 17/09/2024

Dimecres a la tarda es van produir a diverses ciutats del Líban explosions que aparentment tenien com a objectiu els walkie-talkies utilitzats per Hezbollah, just un dia després d'un atac de gran abast en el qual van explotar buscapersones utilitzats principalment per membres de Hezbolá, ferint a més de 2.800 persones i matant 12. Les explosions van tenir lloc als suburbis del sud de Beirut, així com a les ciutats de Nabatieh , Tir i Saida al sud del Líban.

Una font de Hezbollah va confirmar que els walkie-talkies utilitzats pel grup van ser el blanc dels atacs. Una font de seguretat d'alt rang ha dit que les explosions van ser de mida petita, similars a l'atac d'ahir, i ha assegurat que les agències de seguretat investigarien l'incident més a fons.

De moment, les autoritats libaneses han confirmat que hi ha almenys un mort i cent ferits per l'atac.

Una escalada preocupant

Abans dels informes de noves explosions el dimecres a la tarda, el secretari general de l'ONU, António Guterres, va advertir que les explosions de cercapersones - els 'busques'- dirigides al grup militant Hezbollah el dimarts indicaven "un greu risc d'una escalada dramàtica al Líban i s'ha de fer tot el possible per a evitar aquesta escalada".

“Òbviament, la lògica de fer explotar tots aquests dispositius és fer-ho com un atac preventiu abans d'una gran operació militar”, va dir als periodistes, segons Reuters.