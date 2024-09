Guia per entendre el conflicte entre Israel i Hezbol·là: Ens dirigim a una escalada bèl·lica?

12 de juny de 2024, Beirut, Líban: Militants proiranians de Hezbol·lah porten el taüt de Taleb Abdallah, un alt comandant de Hezbol·là que va ser assassinat en un atac aeri israelià - EP

Almenys dotze persones van morir i gairebé 3.000 van resultar ferides aquest dimarts al Líban quan van explotar cercapersones portàtils utilitzats per membres del grup armat Hezbol·là. Avui, dimecres, un nou atac ha colpejat els milicians de Hezbol·là, aquesta vegada fent explotar els seus walkie talkies. De moment hi ha un mort confirmat i cent ferits.

Hezbol·là va culpar Israel per l'aparent atac coordinat d'aquest dimarts, però l'exèrcit israelià es va negar a fer comentaris.

Els combats transfronterers entre Israel i Hezbol·lah s'han intensificat significativament en els darrers 11 mesos, reforçats per la guerra a Gaza.

Les explosions es van produir hores després que el gabinet de seguretat d'Israel digués que un nou objectiu de la guerra de Gaza era la tornada segura de desenes de milers de residents desplaçats al nord del país.

Què és Hezbol·lah i on opera?

Hezbol·là és una organització musulmana xiïta políticament influent que controla la força armada més poderosa del Líban.

Va ser creat a principis dels anys 1980 per la potència xiïta més dominant de la regió, Iran, per oposar-se a Israel. En aquell moment, les forces israelianes havien ocupat el sud del Líban durant la guerra civil del país.

Hezbol·là ha participat a les eleccions nacionals des del 1992 i s'ha convertit en una força política important.

El seu braç armat ha portat a terme atacs letals contra les forces israelianes i nord-americanes al Líban. Quan les tropes israelianes es van retirar del Líban el 2000, Hezbol·là es va atribuir el mèrit d'expulsar-les.

Des de llavors, Hezbol·là manté milers de combatents i un enorme arsenal de míssils al sud del Líban i segueix oposant-se a la presència d'Israel a les zones frontereres en disputa.

El grup està catalogat com a organització terrorista pels estats occidentals, Israel, els països àrabs del Golf i la Lliga Àrab.

El 2006, va esclatar una guerra en tota regla entre Hezbol·lah i Israel, desencadenada per un atac transfronterer mortal dut a terme per Hezbol·lah.

Les tropes israelianes van envair el sud del Líban per intentar eliminar l'amenaça d'Hesbol·là, però aquest va sobreviure i des de llavors ha augmentat el nombre de combatents i ha obtingut armes noves i millors que provenen en gran mesura de l'Iran.

Qui és el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah?

El xeic Hassan Nasrallah és un clergue xiïta que ha dirigit Hezbol·là des del 1992. Va tenir un paper clau a l'hora de convertir-lo en una força tant política com militar.

Té estrets enllaços amb l'Iran i el seu líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei. Nasrallah no ha aparegut en públic durant anys, suposadament per por de ser assassinat per Israel.

No obstant això, segueix sent venerat per Hezbollah i pronuncia discursos televisats totes les setmanes.

Què tan poderoses són les forces de Hezbol·là?

Hezbol·là és una de les forces militars no estatals més fortament armades del món. Està finançada i equipada per l'Iran.

Hassan Nasrallah ha afirmat que l'organització té 100.000 combatents, encara que estimacions independents situen el número entre 20.000 i 50.000.

Molts estan ben entrenats i adobats a la batalla, i han lluitat a la guerra civil siriana.

S'estima que Hezbol·là té entre 120.000 i 200.000 coets i míssils, segons el centre d'estudis Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals.

La major part del seu arsenal és constituït per petits coets d'artilleria terra-terra no guiats.

Però també es creu que té míssils antiaeris i antivaixell, així com míssils guiats capaços d'assolir l'interior d'Israel.

Té a la vostra disposició armes molt més sofisticades que les que té Hamàs a Gaza.

Podria Hezbol·là anar a la guerra contra Israel?

Els combats, fins aleshores esporàdics, es van intensificar el 8 d'octubre del 2023, l'endemà de l'atac sense precedents contra Israel per part d'homes armats de Hamàs des de Gaza, quan Hezbol·là va disparar contra posicions israelianes en solidaritat amb els palestins.

Des d'aleshores, el grup ha llançat més de 8.000 coets al nord d'Israel ia posicions israelianes als Alts del Golan, ha disparat míssils antitanc contra vehicles blindats i ha atacat objectius militars amb drones explosius.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han pres represàlies utilitzant atacs aeris i foc de tancs i artilleria contra posicions d'Hesbol·là al Líban.

El Ministeri de Salut del Líban diu que almenys 589 persones han mort des de l'octubre del 2023. La majoria eren combatents de Hezbol·là, però almenys 137 eren civils, segons el ministeri.

A Israel, les autoritats diuen que almenys 25 civils i 21 soldats han mort com a resultat directe dels atacs.

Gairebé 200.000 persones també han estat desplaçades a banda i banda de la frontera.

Tot i els combats, els observadors afirmen que fins ara les dues parts han intentat contenir les hostilitats sense creuar la línia que porta a una guerra a gran escala, però es tem que la situació pugui sortir de control.

Aquests temors van augmentar després de la mort de 12 nens en un atac amb coets als Alts del Golan ocupats per Israel el 27 de juliol. Israel va afirmar que Hezbol·là va dur a terme l'atac, però el grup va negar la seva participació.

El 30 de juliol, les FDI van anunciar que havien matat l'alt comandant militar d'Hesbol·là, Fuad Shukr, en un atac aeri als suburbis del sud de Beirut.

L'endemà, el líder polític de Hamàs, Ismail Haniyeh, va ser assassinat a la capital de l'Iran, Teheran. Israel no va confirmar ni va negar cap implicació.

Des de llavors, la regió ha estat esperant una resposta d'Hesbol·là i l'Iran, que van prometre prendre represàlies contra Israel.

Els Estats Units esperen reduir la tensió negociant un alto el foc i un acord per a l'alliberament d'ostatges a Gaza, i estan pressionant Israel i Hamàs. Hezbol·là ha dit que només aturarà les hostilitats una vegada que acabin els combats a Gaza.