VÍDEO: Descobreixen en un zoo de la Xina que els pandes eren en realitat gossos pintats

Foto: Twitter @WeAreNotFood i CanvaPro de Justicon

Un zoològic a la Xina ha generat una gran polèmica després que els visitants descobrissin que els suposats pandes en realitat eren gossos pintats. L'incident va tenir lloc en un parc a Guangyuan, on s'anunciava la presència d'“animals rars i exòtics”.

Tot i això, els turistes van quedar sorpresos quan van notar que els animals, que semblaven pandes a simple vista, començaven a bordar. Ràpidament es van adonar que no es tractava d'óssos colla, sinó de gossos Chow Chow tenyits.

Els visitants, en sentir-se enganyats, van exigir la devolució dels seus diners i van acusar el zoològic de frau. Les imatges i els vídeos gravats pels turistes mostraven els gossos amb orelles i potes negres i taques fosques al voltant dels ulls, imitant l'aspecte dels pandes. No obstant això, els trets canins dels animals eren inconfusibles.

El zoològic, en la seva defensa, va argumentar que mai no havien afirmat que els animals fossin pandes reals, sinó "gossos panda". Van admetre que havien tenyit dos gossos de raça Chow Chow, una raça originària de la Xina coneguda pel seu gruixut pelatge i la seva cabellera distintiva. Tot i aquestes explicacions, la reacció del públic va ser majoritàriament negativa, i molts es van preguntar si aquest tipus de pràctiques es podrien considerar maltractament animal, atès que els tints podrien ser perjudicials per als gossos.

Aquest no és un incident aïllat a la Xina, ja que un altre zoològic a Taizhou també va ser criticat per utilitzar gossos pintats per atraure els visitants. Aquests casos han generat un debat a les xarxes socials sobre l'ètica d'aquests zoològics i el benestar dels animals. Tot i que alguns zoològics defensen que l'ús de gossos colla és només una estratègia de màrqueting, molts consideren que es tracta d'un engany i una manca de respecte pels turistes.