L'Eurocambra reconeix Edmundo González com a president de Veneçuela

El grup dels liberals (Renew Europe) no ha participat en la votació com a gest simbòlic del cordó sanitari a l'extrema dreta perquè els populars van negociar la resolució amb ECR (el grup dels Fratelli d'Itàlia, entre d'altres) i Patriotes per Europa (que engloba Vox, Marine Le Pen, Viktor Orbán...). De fet gairebé 200 parlamentaris no han participat a la votació.

El text l'han secundat el PPE i les forces de l'extrema dreta (patriotes per Europa, ECR i la majoria de sobiranistes, entre els quals els ultradretans d'Alternativa per Alemanya, que no havien signat la resolució). Els tres representants de S'Acabó la Festa que lidera l'agitador Alvise Pérez també hi han votat a favor. Els socialdemòcrates han votat en contra, tret de cinc eurodiputats portuguesos que ho han fet a favor. També ho han rebutjat Los Verdes/ALE (Compromís, Jaume Asens, BNG i ERC) i L'Esquerra (Podemos, Sumar i Bildu).



A les negociacions de les resolucions del Parlament Europeu s'intenta buscar una posició conjunta, sobretot dels 'grups centrals' que sustenten la majoria de les institucions de la UE (populars, socialistes i liberals), però en aquesta ocasió el Partit Popular Europeu va posar el reconeixement d'Edmundo González com a “línia vermella” .

Socialistes i liberals no compartien aquesta part del text ja que cap país de la UE no ha fet aquest pas. Tampoc els Estats Units no estan en aquesta posició, que només han reconegut l'Argentina de Javier Milei, Equador i Panamà. El que volien aquests grups és que es deixés en els termes en què fins ara s'ha pronunciat la UE en la línia d'exigir la publicació de les actes i apuntar que, amb què s'han conegut, tot apunta que Edmundo González va ser el guanyador de les eleccions del 28 de juliol.

El Partit Popular Europeu va optar llavors per negociar amb les forces de l'extrema dreta i va presentar una resolució conjunta amb Patriotes per Europa (amb la firma d'Hermann Tertsch en nom del grup que comparteix Vox amb formacions ultradretanes com les de Marine Le Pen o Viktor Orbán ) i ECR (que engloba els Fratelli d'Itàlia de Giorgia Meloni o els ultranacionalistes polonesos de Llei i Justícia).

“El Parlament Europeu reconeix Edmundo González Urrutia com el legítim i democràticament electe president de Veneçuela i també reconeix María Corina Machado com a líder de les forces democràtiques a Venzuela, perquè va ser triada per primàries de la Plataforma Unitària el 2023 amb un 92,35 % dels vots”, diu la resolució aprovada. El que no ha tirat endavant és el punt següent en què es demanava als estats membres a dur a terme el reconeixement de González.

Els socialistes espanyols [la posició l'ha secundat per aclaparadora majoria el grup socialidemòcrata] han preferit, una vegada més, posar-se del costat del dictador Maduro , al capdavant d'un règim tirà que atemoreix, intimida, tortura i sotmet els seus ciutadans. Davant les dictadures no valen les equidistàncies ni les mitges tintes”, assenyalen des del PP de Feijóo.